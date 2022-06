Liga MX: Nacho Ambriz revela lo que pasó el tema de Luuk de Jong y su llegada a Toluca

México.- Este viernes Nacho Ambriz calmó las aguas en la Liga MX con el tema de Luuk de Jong confirmando que nunca existió un acuerdo ni contratos firmados como se manejó en las prensa mexicana, lo que si afirmó es que Toluca hizo preguntas por él pero nada más y no se llegó a otras instancias incluso declaró que han habido otros jugadores que tambien han dicho que no al equipo y no ha pasado nada.

"Hemos hablado con otros jugadores y no han dicho por qué no pueden venir, se han tocado puertas, pero es una mentira (sobre De Jong) , te lo digo honestamente. No hay contratos firmados, no ha habido arreglo con ninguno, simplemente han ido a acercarse, esa parte, nosotros estamos tranquilos ha sido más tema de la prensa de que De Jong ya estaba, no hay nada de eso", dijo el entrenador en conferencia de prensa.

En su planeación aseguró que si lo tenían considerado y que al ser un jugador de Europa por lo que podía aportar a la Liga MX pero hasta ahí, nunca se llegó a más. "Fue una de las posibilidades en el mercado, siempre traer un jugador de Europa, y de esa talla de los que se mencionaron, siempre va a beneficiar al futbol mexicano, pero no hay nada concreto y no hay contratos firmados", sentenció Nacho Ambriz.

Por ahora el tema ha quedado prácticamente cerrado y el equipo se centra en otras cosas como la búsqueda de más jugadores. Al momento Ambriz ha podido reclutar algunos elementos de confianza que tuvo en León, aún así dice que faltan algunos refuerzos más, dos para ser exactos pero no dijo en qué posiciones los quiere. Así que por ahora seguirán buscando cómo reforzarse mejor.