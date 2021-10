Liga MX: Nacho Ambriz tendría al menos 4 opciones de trabajo en México tras fracaso en Europa

México.- Apenas en inicios de semana el Huesca de España hizo oficial la salida del entrenador mexicano de sus filas luego de 12 partidos de la temporada y los malos resultados. Tras esa noticia de inmediato el nombre de Nacho Ambriz se volvió a escuchar en México como posibilidad para varios equipos entre ellos Chivas.

Hoy solo unos días después se habla de que ya hay al menos 4 equipos de la Liga MX que han preguntado si hay posibilidades de que pueda tomar el proyecto, entre esos no estaría Chivas por lo que se estaría descartando la posibilidad verle de regreso la siguiente temporada, además de que el mismo Nacho estaría pensando quedarse por más tiempo en Europa para buscar una nueva oportunidad.

De acuerdo con la columna de "El Francotirador" en Récord, el entrenador mexicano sí tiene esas ofertas más que concretas pero que no hay rastros del Rebaño, "El teléfono de Nacho no ha parado de sonar con ofertas del futbol mexicano, tiene cuatro muy concretas en la mesa, y no, aún no le hablan de Chivas", dijo.

Tambien agrega que gracias a contactos en España se supo la razón por la que Nacho fue despedido y se lo atribuyen a una ideología táctica ya que no se mostraba nada bien el juego del mexicano, además de que los jugadores nunca sintieron la conexión con sus ideas lo que complicó mucho la forma de jugar en equipo.

Por el momento en la Liga MX que podría optar por los servicios de Nacho Ambriz además de Chivas, está Pumas, Tijuana y Querétaro que son equipos que no han podido encontrar a un estratega que les de seguridad y opciones para estar peleando en la parte alta del torneo.

Nacho Ambriz se fue de la Liga MX como campeón recordando que en el Guard1anes 2020 levantó el título con León, para el Guard1anes 2021 intentó repetir la fórmula pero no le funcionó, aún así se convirtió en uno de los entrenadores más queridos por la afición. Ambriz ya tenía experiencia en Europa con los años que trabajó junto a Javier Aguirre por lo que buscó esa nueva aventura pero como el DT principal.