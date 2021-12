Liga MX: Nahuel Guzmán aclara la polémica, asegura que lanzo un peluche a jugadoras de Rayadas

Este lunes el portero de los Tigres de la UANL, Nahuel Guzmán, se vio envuelto en la polémica luego de que se hiciera viral en redes sociales por lanzar un peluche a las jugadoras de las Rayadas de Monterrey previo al inicio de la final de vuelta del torneo Grita México A21 de la Liga MX Femenil, recibiendo cientos de críticas por la acción.

Este martes, en las pruebas médicas de Tigres previo al Clausura 2022 de la Liga MX, Nahuel Guzmán explico la polémica acción que se suscito previo a la final, incluso bromeó con que ojalá le aventaran a él peluches en lugar de otros artefactos.

“Fue una casualidad que justo pasaran las chicas de Rayadas. No hubo intención. Ojalá a mí me tiraran peluches cuando voy a jugar a las canchas. Fue algo eventual, me iba a la cabina y llevé mi peluche y no quería quedarme sin aventarlo. Fue cuando salíamos todos porque ellas iban al vestidor”, dijo la mañana de este martes.

Previo al partido de vuelta de la final entre Amazonas y Rayadas, Nahuel fue blanco de las críticas debido a que los asistentes al estadio Universitario lo captaron aventando un objeto a la cancha del lado en el que las jugadoras de Monterrey realizaban su calentamiento previo al partido. Las críticas se dieron porque los internautas consideraron que no fue una actitud deportiva y que pudo poner en riesgo a alguna jugadora Rayada si el objeto las impactaba.

Sin embargo, en la transmisión local, Nahuel Guzmán dejó en claro que fue el peluche lo que aventó al campo y todo como parte de la iniciativa que lanzó la directiva felina para todos los que asistieran al estadio.

“Qué lindo show lo de los peluches, qué linda iniciativa que es muy necesario para niños y niñas. Yo lancé el mío antes, como ya veníamos a la cabina, lancé el mío antes que iniciara el partido”, dijo en el Stream que Tigres tuvo en Facebook, donde el ‘Patón’ estuvo invitado junto a Diego Reyes.

Cabe señalar que Tigres femenil realizo junto a sus aficionados la dinámica de la lluvia de peluches, la cual se llevaría a cabo en el medio tiempo de la final de vuelta donde los asistentes lanzarían sus obsequios a la cancha, peluches que serán regalados a niños de Nuevo León que no tendrán la oportunidad de recibir un regalo en estas fechas decembrinas.