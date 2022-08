Liga MX: Nahuel Guzmán dijo estar concentrado en Tigres y no en el posible interés de Boca

Monterrey, México.- El argentino Nahuel Guzmán, guardameta de los Tigres de la UANL de la Liga MX, aseguró este viernes estar ajeno a un posible interés del Boca Juniors por ficharlo porque su mente está en ayudar a crecer a su equipo.

“Desconozco si hay algo confirmado o verídico; estoy mentalizado en el trabajo con Tigres, en seguir siendo protagonistas. Tigres se merece el respeto y compromiso de mi parte y estoy enfocado en eso”, puntualizó el jugador en una rueda de prensa.

Integrante de la selección argentina en el Mundial de Rusia 2018, Guzmán es uno de los arqueros de mejor rendimiento en la Liga MX de México, en los últimos años, clave en cuatro títulos de liga del equipo, el de la Concacaf del 2021 y el subtítulo del Mundial de clubes del 2021. “Leí algo en redes sociales, pero no estoy al tanto de nada, ni sé si hubo una versión oficial o no. Agradezco que todavía haya reconocimiento. Yo trabajo para seguir entre los mejores, pero no es una cuestión individual, sino con un colectivo”, agregó.

Nahuel Guzmán durante un partido con los Tigres en la Liga MX/Jam Media

Con Guzmán en la portería, los Tigres muestran la mejor defensa del Apertura, con cuatro goles encajados en seis partidos. El sudamericano celebró esos números, sin embargo, negó que sean solo por su buen desempeño. “El aspecto defensivo de un equipo no sólo tiene que ver con la última línea y con el arquero, sino con un orden táctico, conjunto. Tenemos que defender entre todos; la defensa no depende de una línea de tres o cuatro jugadores”, observó.

Nahuel Guzmán reconoció que los felinos reciben goles como cualquier equipo porque el futbol actual está diseñado para hacer cada vez más goles, pero asumiendo la defensa entre todos es un poco más fácil.

Tigres lidera el torneo Apertura 2022 de la Liga MX con cinco triunfos consecutivos, una derrota y 15 puntos y el próximo domingo visitará al Pachuca, séptimo de la tabla. “Será un partido difícil como siempre con Pachuca; podría pensarlo como de ida y vuelta, con ataques y posibilidades a favor y en contra. Es un equipo que encontró un estilo y sabe a lo que juega. Trabajamos para hacer un partido en bloque, no partidos”, concluyó.