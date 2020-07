Liga MX: Nahuel Guzmán es elegido como el mejor portero en la historia de la liga y las redes explotan

Nuevo León.- Una simple encuesta realizada por un medio en redes sociales fue motivo para que Nahuel Guzmán fuera atacado y defendido por miles de personas que se cuestionan si es o no el mejor portero de la historia del futbol mexicano. Dicha encuenta dejó al argentino como amplio ganador sobre Jorge Campos.

Desde que se supo el resultado, las redes sociales se volcaron sobre el arquero de los Tigres, en su mayoría argumentando que para nada era el mejor de la historia, que tal vez desde su llegada hasta el día de hoy, mientras que otros defienden la encuesta así como su a equipo que ha sido varias veces campeón gracias a las grandes intervenciones del llamado 'Patón'.

Tigres celebrando el logro de su arquero en redes | Captura

Entre los arqueros que aparecian en la lista, eran Miguel Marín el icono portero de Cruz Azul en los años 80's, también Héctor Miguel Zelada con América, el mismo Jorge Campos, Óscar Pérez con Cruz Azul, Guillermo Ochoa y Jesús Corona como dos de los más recientes y la lista se extendió con algunos nombres más pero el del conjunto felino fue el que llamó la atención.

El mismo Tigres compartió el resultado en sus redes lo que hizo aparecer a varios periodistas que rápidamente dieron su aporte y en la mayoría de los casos no compartían la decisión y daban nombres de otros porteros como claro ejemplo de que no era una encuesta con validez ya que piensan que la mayoría de los votos se fue con la idea que solo tienen de Nahuel y no vieron jugar a otros.

Aficionados en favor del portero argentino | Twitter

Jorge Campos el más recordado | Twitter

Tigres y su antagonismo en la Liga MX

Desde el 2010 que el equipo de Nuevo León fue reestructurado con la llegada de Ricardo Ferretti y muchos otros jugadores los títulos comenzaron a llegar en cantidades, su nivel de juego dio un total cambio, nada a los que era Tigres antes de la gran inyección económica que ahora presume. Con eso solucionado fue poco a poco ganando terreno y enemigos deportivos, iniciando en el campo algo que rápidamente se traslado a los aficionados que no ven de buena manera que un quinto equipo quiera entrar con los 4 ya más reconocidos.

Tigres es de los mejores equipos de la Liga MX desde hace ya un buen tiempo | Jam Media

Con eso ahora son un equipo muy mediático en el futbol mexicano, de los conjuntos más difíciles de vencer, además de estar siempre en la parte alta de la tabla, incluso se le ha buscado la manera de que sea el nuevo clásico del futbol mexicano ante el América otro equipo con los que ha compartido varias finales, tanto en liga como en concachampions y otras más en Estados Unidos.

Inicio de torneo para Tigres

El equipo felino se prepara para iniciar su participación en la Liga MX este viernes cuando le toque visitar el campo de Necaxa. En punto de las 19:30 pm. Aunque el torneo se mantiene en una pequeña incertidumbre luego de los múltiples casos de positivos de Covid-19 en las diferentes plazas, claro ejemplo de Necaxa que ha tenido aproximadamente 10 casos.

Calendario del Guard1anes 2020 | Liga MX

Por ahora se espera que la Liga MX emita su postura antes de este viernes que el equipo pueda realizar el viaje a Aguscalientes o quedarse en su ciudad en caso de que se opte por retrasar o suspender el torneo hasta que los indices de contagios entre los equipos reduzcan, lo que podría darse hasta dentro de algunas semanas más.

