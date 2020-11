Liga MX: Necaxa presenta un caso de Covid-19 previo al duelo ante Chivas

Aguascalientes.- Los Rayos del Necaxa se preparan para su partido ante Chivas por el puesto en Liguilla, el conjunto de José Guadalupe Cruz presentó sus pruebas de Covid-19 en donde un jugador dio positivo, a solo días de su partido ante el Rebaño, de acuerdo con el comunicado de la Liga MX se ya se atiende la situación.

A través de un anuncio en redes sociales la Liga MX en colaboración con Necaxa se dio a conocer que un futbolista hidrocálido no podrá estar en el partido ante Chivas del próximo sábado 21 de noviembre, pero esto levanta las alertas para no tener más afectados de aquí al día del partido.

"El Club Necaxa informa que se realizaron 60 pruebas para detección de COVID-19 entre jugadores, cuerpo técnico y staff del primer equipo, previo a su participación en el partido de Reclasificación del próximo sábado. Los resultados de dichas pruebas arrojaron 1 caso positivo. El jugador ya se encuentra aislado y siguiendo todas las recomendaciones de las autoridades de salud", se puede leer.

El nombre del futbolista no fue revelado por situaciones de seguridad y privacidad. Aun así el club deberá tomar con mucha importancia este caso para evitar la propagación del mismo.

Necaxa de los mejores equipos en el cierre de temporada | Foto Twitter Necaxa

Necaxa con excepción de la baja del jugador que ha dado positivo, se planea que el resto de la plantilla este disponible para el entrenador quien ha sacado lo mejor del equipo en los últimos partidos. El profe Cruz ha levantado al Necaxa con 5 victorias consecutivas que lo metieron a la Reclasificación. Que en caso de ganar accedería a la Liguilla para medirse ante el América.

El momento del rival

El tema para Necaxa de perder un jugador no se compara con lo que ahora vive Chivas en menos de un mes. Pues ha perdido ya 6 futbolistas 4 por decisiones de la directiva y 2 más por lesiones. Apenas este lunes Chivas informó que Alexis Vega no estaría en el juego ante Necaxa y posiblemente lo estará hasta el año que viene por una lesión en el tobillo.

Y justo este martes, se ha revelado que JJ Macías se une a esas bajas por resentirse de una lesión en la pierna, mismo problema por el que se perdió el último partido de la temporada. Con ellos fuera, la delantera recae en Uriel Antuna, Isaac Brizuela, Jesús Angulo como volantes y como centro delantero, Víctor Manuel Vucetich deberá echar mano de Oribe Peralta o Ángel Zaldívar.

Las opciones son cada vez menos y para la suerte que tiene Chivas en los últimos días, podría ser peor, pues sus pruebas de Covid-19 no han sido reveladas y aunque no hay indicios de que jugadores hayan dado positivo, deberán estar muy atentos de que los que lleguen de Selección Mexicana no tengan el virus y contagien a sus compañeros.

Apenas este lunes la Liga MX anunció los días y fechas oficiales para los partidos de Reclasificación y el Rebaño tendrá el suyo ante los Rayos el próximo sábado 21 de noviembre en punto de las 21:10 pm en el Estadio Akron en vivo por TV Azteca y TUDN, así como en nuestro portal con el Minuto a Minuto.