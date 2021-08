Liga MX: Necaxa sorprende a San Luis y logra su primera victoria en el Ap2021

San Luis Potosi.- El aspecto del futbol suele ser distinto en cada semana disputada. El Atlético de San Luis se mostraba como la sorpresa de este arranque del Torneo Grita México Ap2021 de la Liga MX tras acumular 7 unidades, después de lograr dos triunfos y un empate.

Sin embargo en el duelo que era candidato a llevarse las tres unidades el resultado dio un giro inesperado. Los Rayos del Necaxa registraban tres derrotas de manera consecutiva y en su visita al Estadio Alfonso Lastras se llevaron la victoria por 2-0, más que merecido.

Los potosinos no hicieron su mejor partido en lo que va de la campaña y en consecuencia recibió dos goles que lo dejaron sobre la lona. Superando los 40 minutos, un tiro de esquina al primer palo permitió que Rodrigo Aguirre se levantará para cabecear el balón, y diera la ventaja parcial a los hidrócalidos.

San Luis tuvo varios momentos para tratar de conseguir el empate pero sus pases imprecisos ocaisonó que las jugadas importantes quedaran a mitad de camino. Necaxa se mostró más contundente en el partido que esperó el momento indicado para aprovechar algún error de los locales.

Rodrigo Aguirre marcó el primero de los Rayos

Superando el tiempo de reposición, Ángel Sepúlveda ganó el balón y armó una jugada de contragolpe. Encarando a Juan Manuel Sanabria abrió para Alejandro Zendejas y éste consiguió el segundo del Necaxa, catapultando el duelo por 2-0.

San Luis tuvo el descuento desde los once metros, no obstante, la ejecución no fue la más apropiada y Edgar Hernández mantuvo su marco en cero. De esta manera los Rayos abandonaron el fondo de la calificación sumando sus primeros tres puntos en el Ap2021 de la Liga MX.

Edgar Hernández atajó el penal de San Luis

Los Rayos recibirán en jornada doble a los Pumas de la UNAM para el próximo martes en el Estadio Victoria. Por su parte San Luis tendrá no tendrá actividad sino hasta el siguiente sábado, visitando a la Máquina de Cruz Azul en la cancha del Estadio Azteca.