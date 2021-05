Liga MX: Necaxa tiene 9 bajas oficiales de cara al inicio del Apertura 2021

Aguascalientes.- Luego de un torneo para el olvido para Necaxa, este jueves el club ha dado a conocer el listado de futbolistas que saldrán del equipo para iniciar oficialmente la restructuración del plantel de cara a la siguiente temporada de la Liga MX.

Necaxa, equipo que culminó en el último lugar de la tabla general y que fue de los peores equipos de la temporada de nueva ocasión sufre la perdida de muchos jugadores, ahora 9 para ser exactos, muchos de ellos por la finalización de sus contratos de préstamo con sus los dueños de sus cartas, aun así eso ya es una costumbre para los hidrocálidos.

Dentro de los jugadores que ya no estarán son varios que fueron prestados de San Luis como Ian González y Unai Bilbao pero también sorprende que jugadores como David Cabrera y Jair Pereira que en su momento fueron piezas fundamentales del equipo también se marchan, principalmente en el caso del defensor donde las lesiones le acostaron tiempo de juego.

La lista se completa de jugadores que poco y nada aportaron al equipo durante su estancia, como Sebastián Fassi, Mario de Luna, Francisco Acuña, Óscar Millán y Diego Abella, todos ellos ya no estarán en el once de Memo Vázquez dentro de un par de meses para el inicio de la Liga MX temporada Apertura 2021. Hasta el momento no se ha revelado nada sobre una contratación.

Club Necaxa informa:



Hacemos de su conocimiento nuestra lista de bajas de cara al próximo torneo. pic.twitter.com/j4qf0ZDbi3 — ⚡️Club Necaxa⚡️ (@ClubNecaxa) May 13, 2021

Los único rumores que se tienen en Necaxa es el regreso de Cristian Calderón de Chivas luego de un caótico paso por el Rebaño y como parte de un pago de los rojiblancos millonarios se lo regresarían para intensar saldar su cuenta, en ella también se incluiría a Fernando Beltrán pero por ahora no hay nada confirmado, serpa dentro de un par de semanas más cuando acabe la Liga MX cuando se den a conocer movimientos.

Necaxa en esta temporada de Liga MX finalizó en el lugar 18 con solo 2 victorias, 5 empates y 10 partidos perdidos, solo tuvo una derrota menos que el San Luis y aun así no fue de los equipos que pagó una multa millonaria. Asimismo también se espera que se haga oficial la inversión extranjera en Necaxa de la que tanto se habla, de acuerdo a los reportes si hay negociaciones para ello pero sería revelado previo al inicio del arranque del torneo.