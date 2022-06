Liga MX: Necaxa y Atlas hacen oficial el cambio de Idekel Domínguez y Brayan Garnica

Este viernes el Necaxa y el bicampeón Atlas hicieron oficial el cambio de jugadores que se venía cocinando en los últimos días de cara al torneo Apertura 2022 de la Liga MX, operación donde Idekel Domínguez dejo al conjunto de Aguascalientes para llegar a los Zorros, mientras que Brayan Garnica deja a los Rojinegros para arribar a los Rayos.

El Necaxa informó que Brayan Garnica será parte de los Rayos de cara al torneo Apertura 2022 de la Liga MX. El nacido en Chimalhuacán, Estado de México, de 26 años y juega como medio ofensivo, se formó en la academia del Atlas con quienes inició su proceso en el 2011 y cumplió́ su proceso formativo al jugar con las categorías Sub 15, Tercera División, Sub 17, Segunda División y Sub 20. Su debut profesional lo hizo en el 2015 al enfrentar al Cruz Azul.

En el 2019, Garnica pasó a Santos Laguna con quienes disputó más de 25 partidos. Luego de su paso por Torreón, regresó al Atlas con quienes tuvo una segunda etapa fructífera en su carrera al conseguir el bicampeonato de la Liga MX y coronarse automáticamente como Campeón de Campeones del futbol nacional.

Necaxa dando la bienvenida a Brayan Garnica para el AP22/@ClubNecaxa

Por su parte el bicampeón Atlas, dio a conocer la contratación del lateral mexicano de 22 años de edad, Idekel Domínguez, después de llegar a un acuerdo con Necaxa. Nacido en la Ciudad de México el 2 de junio del año 2000, Idekel llega a la Ciudad de La Furia con una amplia experiencia en Primera División a pesar de su corta edad, para aportar intensidad, solidez y juventud a la mejor defensa del balompié nacional.

Después de haber disputado sus primeros minutos con el equipo de la Universidad Nacional en la antigua Copa MX, su debut en el máximo circuito mexicano fue en el Torneo Clausura 2019 con los Pumas de la UNAM. Luego de sumar destacables actuaciones en 24 apariciones con la defensiva universitaria, para la temporada 2020-2021 el zaguero pasó a formar parte del Necaxa, donde defendió la camiseta de los Rayos por cuatro torneos consecutivos, disputando un total de 48 encuentros y acumulando más de 3,800 minutos en Liga MX.

Te recomendamos leer

El defensor mexicano llega a los Rojinegros después de ser uno de los jóvenes más sobresalientes del torneo Grita México Clausura 2022 de la Liga MX con los hidrocálidos, con la mentalidad de seguir trascendiendo y cosechando títulos con Atlas.