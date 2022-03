Liga MX: Néstor Araujo reveló que cometió errores en Cruz Azul, pero le ayudaron a crecer

El defensa central del Celta de Vigo de LaLiga de España y de la Selección Mexicana, Néstor Araujo reconoció que tras su salida del Cruz Azul hizo cosas poco profesionales y cometió varios errores en su carrera como futbolista profesional.

En entrevista para TUDN, el defensor se sinceró sobre los episodios más difíciles en su vida y en su carrera sobre las canchas, en especial con Cruz Azul, donde aprendió a madurar.

Leer más: Atlético de Madrid alcanzó 200 partidos sin recibir gol bajo el mando de Diego Simeone

“Cuando más he aprendido es cuando me he caído, que me he caído bastante. Cuando salí de Cruz Azul me dolió, hice cosas que no era tan profesional y sí me arrepiento. En Santos logré una estabilidad muy importante”, manifestó.

También las derrotas por 7-0 ante Chile y el 4-0 de Argentina fueron momentos de crítica, por las que tuvo que afrontar y pensó que su imagen se había manchado. "Después ya fueron (errores) futbolísticos, que fueron en selección. El 7-0 con Chile, que yo creo que ahí nos pegó a todos como mexicanos y que se criticó mucho a la selección, a mí. Contra Argentina un 4-0 que también creo que la imagen no fue buena tuve que ver en casi todos los goles y esas cosas te hacen crecer"

Leer más: Liga MX: Tras empatar con Chivas, dan descanso a jugadores del Atlas en Fecha FIFA

Por último, Néstor Araujo detalló que ganarse a la afición del Celta de Vigo no ha sido nada sencillo, ya que en España la exigencia es aún mayor. "Que trabajes, que corras; si no trabajas, corres o no te matas se enojan y te lo hacen ver. He trabajado mucho, corro cada partido y eso me lo han respetado".