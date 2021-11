Liga MX: Néstor Vidrio asegura que esta fecha 17 se juegan la clasificación ante Chivas

El defensa de Mazatlán FC, Néstor Vidrio, asegura que es de suma importancia para su plantel sacar buenos dividendos esta jornada 17 ante las Chivas del Guadalajara en duelo correspondiente del torneo Apertura 2021 de la Liga MX.

Vidrio dejo en claro que no solo Mazatlán FC se juega la clasificación, sino que Chivas viene con la misma tónica y es por ello que se deben de preparar para enfrentarse a un rival que vendrá por el triunfo.

“Prácticamente los dos equipos nos jugamos la Clasificación, tenemos la necesidad de los tres puntos para poder seguir en la pelea. Somos conscientes que lo único que podemos necesitar aquí es sumar una victoria y así lo estamos afrontando, con esa responsabilidad que conlleva, pero ansiosos de que empiece”, comentó Vidrio en entrevista para TV Azteca.

Leer más: Liga MX Femenil: Cruz Azul busca clasificar a su primera Liguilla en la historia del circuito rosa

Vidrio asegura que el partido de esta jornada 17 ante Chivas del Guadalajara, es algo especial para el ya que milito algunas temporadas con el Rebaño Sagrado.

“Yo le guardo un cariño a las Chivas por el tiempo que estuve ahí, porque aún hay muy buenos amigos en el equipo, pero también lo tomo como un partido más, lo único que quiero es ganarles, porque eso nos estarías calificando a un repechaje”, dijo Néstor.

Sobre su relación con Marcelo Michel Leaño, Néstor Vidrio afirma que es buena y asegura que es un técnico joven que le gusta darle oportunidad a la gente nueva y es cuestión de tiempo para que instale como uno delos mejores del futbol mexicano.

Leer más: José Juan Macías y David Ochoa serían las sorpresas del 'Tata' Martino ante Estados Unidos y Canadá

“Lo conozco, he platicado con él fuera de las canchas, me lo he encontrado en Guadalajara varias veces y tengo el gusto de conocerlo, se me hace un muy buen tipo y en lo personal me gusta el apoyo que tienen en Chivas hacia los entrenadores jóvenes, no soy quién para decidir si se tiene que quedar o se tiene que ir, pero me gusta el apoyo que le dan al entrenador joven":