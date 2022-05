Liga MX: Ni con un bicampeonato Atlas tiene jugadores en Selección Mexicana

México.- Este domingo el Atlas consiguió su tercer título en la Liga MX y segundo de manera consecutiva lo que habla que en el último año ha sido uno de los mejores equipos del futbol mexicano con una base de jugadores extranjeros y mexicanos que se han adaptado muy bien al sistema de Diego Cocca y que al ser el equipo campeón de ambos torneos se podría pensar que hay material de Selección Mexicana o al menos darle la oportunidad a quienes han brillado en el último año pero la realidad es otra.

En casi un año que se lleva este gran nivel de Atlas es momento que el seleccionador nacional de México no voltea con los rojinegros dejando a muchos jugadores mexicanos que al menos podrían tener la oportunidad de mostrarse por su gran labor en el equipo pero no ha llegado esa oportunidad. El único jugador al que Gerardo Martino consideró fue a Jesús Angulo pero ahora ya no está en el equipo de Atlas por lo que aunque se tengan dos títulos y un Campeón de Campeones no es suficiente para un llamado.

De acuerdo con las últimas declaraciones de Martino, la razón por la que no miraba al Atlas para convocar a sus jugadores era por la cantidad de extranjeros ya que aseguró que tienen una base de extranjeros que le impide al equipo brillar con mexicanos, algo que curiosamente pasa con todos los otros equipos (excepto Chivas) y no tiene problemas con ello para llamar hasta 6 jugadores de un solo club.

Jugadores mexicanos no le llenan el ojo al Tata Martino para el Tri | Foto: Jam Media

Entre los hombres mexicanos que ha mantenido el nivel desde hace tiempo están: José Abella, Luis Reyes, Diego Barbosa y Aldo Rocha quienes son los que más destacan en el equipo y que en cada partido tienen un desempeño muy marcado. La Selección Mexicana durante el 2021 y mitad del 2022 ha tenido muchos más partidos que en otras ocasiones y en ninguno de esos juegos ha tenido a un convocado del Atlas.

Para esta oportunidad con los siguientes 5 partidos en del Tri, la ausencia de jugadores se entiende por el hecho de que la convocatoria se empalmó con la fase final de la Liga MX lo que impidió que alguno de ellos fueron llamados. La afición hace la petición para que convoquen a sus futbolistas, incluso algunos elementos han levantado la mano para ello, caos como Aldo Rocha ha dejado claro que buscará la convocatoria hasta el final.

Te recomendamos leer

Ahora la nueva oportunidad que podrían tener sería la Nations League en donde podrían recibir un llamado de lo contrario se vería apagada la oportunidad de ir en lo que resta del 2022 debido a que ya el Mundial se acerca a final del año.