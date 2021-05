Liga MX: Nico Castillo eliminó de sus redes sociales las fotos con el América

Recién acaba de terminar la participación del América en el torneo Guard1anes Clausura 2021 de la Liga MX tras su eliminación el pasado domingo por el Pachuca luego de igualar 5-5 en el marcador global.

Para este inicio de semana los rumores sobre la salida de algunos jugadores que ya no entran en planes ha llamado la atención, aunque todavía no es un hecho y la institución no ha dado una versión oficial, pero se dio a conocer de manera extraoficial que el chileno Nicolás Castillo ya no entra en planes de las Águilas para el próximo torneo en la Liga MX.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

El club no ha desmentido ni ha afirmado que ya no contarán con Nico Castillo para la próxima temporada, sin embargo, el jugador ya se ha desvinculado del club en sus redes sociales, eliminando de ellas todo rastro del América.

Leer más: Liga MX: Puebla tendrá un aforo del 50 por ciento para el juego de vuelta de Semifinales

Este martes se dio a conocer que Castillo ya no entra en planes del club y que el jugador ya había sido notificado sobre esa decisión, por lo que el jugador abría eliminado al equipo que quedo en el segundo sitio de la tabla general en la Liga MX.

Desde este martes Nico Castillo no tiene ninguna imagen en su cuenta oficial de Instagram que lo pueda vincular al América lo cual confirmaría que el jugador ya fue notificado que no entra en los planes del club para el siguiente torneo.

Imagen de las redes sociales de Nicolás Castillo/@castillo30__

Nico Castillo llegó al América el 31 de enero del 2019 bajo las órdenes de Miguel Herrera procedente del Benfica de Portugal, equipo al que había llegado después de un buen paso en la Liga MX con los Pumas de la UNAM.

Leer más: Liga MX: Christian Tabó estará de vuelta con el Puebla para las Semifinales

Con el América no tuvo el rendimiento esperado, entre lesiones, poca actividad y problemas de salud, Castillo disputo 27 partidos con el club de Coapa anotando nueve goles y poniendo tres pases para gol.