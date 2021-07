Liga MX: Nico Castillo revelo lo que le dijo Solari al entrar de cambio en el amistoso contra Santos Laguna

El delantero chileno de las Águilas del América, Nicolás Castillo, comentó en entrevista lo que le dijo el director técnico, Santiago Solari, al ingresar de cambio en el partido amistoso del fin de semana ante Santos Laguna.

Castillo viene de recuperarse de una larga rehabilitación que lo hizo perderse todo el torneo Clausura 2021 de la Liga MX con el Club América, ahora buscar ganarse un puesto en la pretemporada previo al Apertura 2021.

“Lo único que me dijo fue que me cambiaron al arquero para que hiciera gol”, dijo el andino, al tiempo de agregar que el agradecimiento que tiene con el indiecito. “También estoy muy agradecido con él porque ha llevado mi situación muy bien. Muchas veces yo me enojaba porque no me dejaban hacer todo, pero hoy en día los entiendo, entiendo cuando me decían que no, al kinesiólogo cuando me decía que no, entiendo al técnico cuando me decía que no podía todavía”.

Castillo también reconoció la oportunidad que le dio Miguel Herrera cuando era el entrenador del Club América y dejo en claro esta agradecido con el mexicano por darle oportunidad de jugar con el cuadro azulcrema.

"Agradecido de toda la gente que forma al club, a los que se fueron, a Miguel (Herrera) y su cuerpo técnico que también fueron una parte muy importante en todo esto por traerme a este equipo, siempre voy a ser un agradecido de eso; después de mi situación ellos siempre estuvieron presentes, me visitaron en casa y eso se queda en el corazón”, confesó al canal del Club América en You Tube.

Nicolás Castillo debe esforzarse al doble en esta pretemporada si quiere permanecer en el equipo liderado por Santiago Solari.

La delantera de las Águilas del América cuenta con grandes jugadores que se establecieron en el torneo pasado, tal es el caso de Henry Martín y Roger Martínez. Estos dos arietes repetirían como titulares indiscutibles para el Apertura 2021.

