Liga MX: Nico Sánchez asegura estar en espera de que el fútbol y la vida lo sorprendan

Monterrey.- El defensa argentino Nicolás Sánchez, de los Rayados de Monterrey, aseguró este martes que a los 34 años está en espera de que el fútbol y la vida lo sorprendan y no se preocupa por el futuro.

"Estoy en un momento en el que busco que el fútbol y la vida me vayan sorprendiendo; tengo un año de contrato con el club, que pienso cumplirlo. Me siento bien físicamente y mientras el cuerpo me permita, voy a buscar seguir en la alta competencia", señaló el zaguero al referirse a su edad y su carrera de más de 20 años.