Liga MX: Nico Sánchez asegura que su mejor etapa en el futbol la vivió con Rayados

México.- Todo está listo para el último partido de Nicolás Sánchez con el uniforme de Rayados en el duelo amistoso que se jugará en el Estadio BBVA este sábado ante el América de Cali. Este juego será en honor a la trayectoria del sudamericano con el equipo de Monterrey del que apenas hace unas temporadas tuvo que salir tras haber culminado su contrato. Ahora regresa para vivir la que según él fue su mejor etapa en el futbol, cuando jugó para Rayados.

Este jueves Nico Sánchez, actual Director Técnico de Raya2 de la Liga de Expansión MX y Pedro Esquivel, vicepresidente administrativo del equipo regiomontano atendieron a los medios en una conferencia de prensa en donde el argentino destacó el orgullo que le tiene a su directiva por realizarle tan emotivo homenaje. "Es un gusto tener la oportunidad de reconocer la trayectoria de un gran jugador y un referente dentro y fuera de la institución. Defendió los colores en la cancha y vivió los valores de la institución en el día a día", dijo Pedro Esquivel.

Nico Sánchez aseguró que el futbol le dio muchos regalos, varios de ellos con Rayados y el ahora poder tener este partido lo considera de la misma forma, así como el cariño de las personas que lo apoyaron desde siempre. "Hay regalos que me dio el futbol que no imaginaba. Todo lo que he vivido en el Club, jugar un Mundial de Clubes, el cariño de la afición, lo que nos identificamos y ahora este partido de despedida. Un sueño más que no había soñado", comentó el exjugador.

Nico Sánchez agradecido con su partido de homenaje con Rayados | Foto: Captura

Entre la emotividad de volver a ponerse los colores de Rayados, el argentino destacó que durante toda su carrera como futbolista el mejor momento para él fue el que vivió en el equipo regiomontano. "Los últimos años con el Club son los mejores años de mi carrera deportiva. Siempre soñé con jugar fuera de mi país, no imaginé que los mejores años los viviría fuera de mi país y fueron acá en Monterrey", sentenció.

Te recomendamos leer

Ahora todo está listo para el que podría ser su último juego con Rayados por lo que planea disfrutarlo al máximo. La venta de boletos se ha puesto a la disposición de los aficionados a partir de los 200 pesos. Una vez más se realice este duelo, regresará a sus labores, ahora como entrenador para preparar su debut en la Liga de Expansión MX cuando reciba al equipo de Atlético Morelia el 29 de junio.