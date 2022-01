Liga MX: Nicolás Benedetti asegura que en las Águilas del América dejo de disfrutar del futbol

El centrocampista colombiano Nicolás Benedetti, asegura que su estancia en las Águilas del América paso momentos complicados donde dejo de disfrutar del futbol y puso en duda seguir luchando por sus sueños.

"Sin duda que sí (dejó de disfrutar), no reconocer esas partes de la vida del futbol y decir que todo estaba bien es tirar mentiras, obviamente que hubo momentos difíciles en los que hubo lesiones, no podía jugar, tenía pocos minutos, había cosas extra futbolísticas que obviamente te pegan y dejas de disfrutar un el momento pero estas situaciones son parte de la vida y son parte del fútbol en general y entonces si todo fuera fácil estaría todo bien, la vida es así, toca caerse y después levantarse y seguir adelante", explicó.

Benedetti tiene una nueva chanza de recuperar su protagonismo en el futbol mexicano con el Mazatlán FC, el nuevo equipo que le abrió las puertas para este torneo Clausura 2022.

"Quiero dejar atrás esos años en los que no tuve mucha continuidad, años en los que no podía jugar por muchos motivos, hoy se me está brindando esta oportunidad aunque tampoco aquí nadie me va a regalar nada y sé que tengo que trabajar al máximo para conseguir esos minutos de juego pero creo que si los consigo y si soy constante verán una versión de Nicolás Benedetti mucho más adaptada al futbol mexicano", dijo.

El colombiano afirma que verán a un Benedetti en una versión más precisa y más efectiva con el conjunto sinaloense.

"Verán una versión mucho más precisa y esto me ayudará a dar ese salto que quiero hacer hacia la selección colombiana, creo que el profe Rueda que es el actual técnico ha demostrado que le gusta llamar jugadores que estén en forma y esa es mi meta la de poder estar en forma y poder competir por un puesto", añadió.