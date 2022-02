Liga MX: Nicolás Benedetti espera que Mazatlán FC haga un buen partido ante el América

Mazatlán.- En conferencia de prensa, Nicolás Benedetti habló sobre su paso en los primeros partidos con Mazatlán FC y lo que espera en su encuentro contra el América, equipo con el que llegó al futbol mexicano y ganó varios títulos, luego de tres años de estadía.

El colombiano dijo que en el momento lo mejor para su carrera era tomar la decisión de salir del América y se ha sentido cómodo tras su llegada a Mazatlán.

“En su momento se habló y tanto yo como América coincidimos que lo mejor era probar otros aires.

Me siento bien, creo que he estado en buen momento, para mi es importante jugar y espero seguirlo haciendo en los próximos partidos”, comentó Benedetti.

Sobre el partido de hoy ante el América, Benedetti apuntó que esperan un partido muy difícil por la calidad del rival.

“Espero un equipo muy competitivo, el América es un equipo aguerrido que juega muy bien, nosotros trataremos de contrarrestar con nuestro juego, lo que nos ha dado la victoria, y hacer pesar nuestra casa”, mencionó Nicolás Sobre el siguiente rival.

“Sabíamos de la necesidad de sumar de a tres, los partidos de local son fundamentales para nosotros, va ser un equipo fuerte el América, nosotros trataremos de sacar los tres puntos porqué en verdad lo necesitamos”.

Es un partido que lo quiero jugar el América es un equipo muy grande, queremos tomarlo como una final más, encaramos los partido con la importancia que se debe”, comentó Nicolás Benedetti.

Benedetti mencionó que aún no sabe si festejará el gol si anota contra las Águilas, quienes fueron su ex equipo y mencionó que dejó varios amigos en las los azulcremas.

“En el campo ya se nos olvida todo, afuera uno queda con amigos en el futbol, en América tengo grandes amigos, en el campo seremos enemigos, le deseo lo mejor a mis ex compañeros que les vaya muy bien. Ahora jalo para Mazatlán queremos conseguir los tres puntos.

Sobre el ritmo futbolístico que ha tenido con Mazatlán y su puesta a tono en lo físico, Benedetti confesó que viene de menos a más y se ha sentido bien sobre la cancha, además dijo que espera seguir jugando en buen nivel para ser tomado en cuenta con su selección.

“Necesitaba otra vez el ritmo, el cuerpo técnico me ha hecho saber que quieren llevarme de menos a más, pienso que lo ha hecho bien y creo que he ido de menos a más.

La posición que más me gusta es detrás del nueve, he hecho varias, puedo ser útil en cualquier posición, me estoy adaptando a eso, el futbol de hoy requiere eso”, apuntó el colombiano.