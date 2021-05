Liga MX: Nicolás Castillo con posibilidad de jugar fuera de México

México.- Luego del anuncio de que Nicolás Castillo no entra en planes del Club América y posiblemente en ningún equipo de la Liga MX su futuro estaría fuera de México con dos mercados que serían buenos para él como la MLS o regresar a su país para jugar con su equipo la Universidad Católica.

El delantero de 28 años de edad, deberá buscar un mejor acomodo en otro equipo para este temporada, se habla de que sería un préstamo de la directiva del Club América, la posibilidad de que algún club de la Liga MX lo tome existe pero ante los problemas que podría acarrear por su estado de salud hace que estos equipos piensen si desean tener un gasto extra en caso de necesitar la atención.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

La otra posibilidad y la que sería la más viable es que deje la Liga MX, y Nicolás Castillo fiche por un equipo de la MLS para que tenga actividad, hay que recordar que no tiene un partido oficial desde enero de 2020 ya siendo más de un año donde el futbolista no pisa una chancha como parte del equipo. De momento no hay una oferta oficial por él en los Estados Unidos pero podrían comenzar a gestionar para que aparezca en la segunda mitad el torneo.

Leer más: Liga MX: Rayados de Monterrey ya no cuentan con su central Nico Sánchez para el Apertura 2021

Y la tercera que aunque no es la más conveniente es que que Castillo regrese a Chile para continuar su participación con el equipo Universidad Católica a donde ya ha comentado que le encantaría regresar algún día. Las condiciones para que llegue a Chile también tendrían que ponerse a hablar para en caso de que sea algo bueno se pueda dar.

La verdad es que Nicolás Castillo no se ha tomado nada bien la exclusión del equipo, él estaba listo desde el inicio del torneo pero por temas de los extranjeros no pudieron registrarlo. Meses después recibió la alta medica, pero la deportiva es momento que no la obtenido ya que el cuerpo médico del club y la directiva aun ven la posibilidad de que Nico no este listo para su regreso a la Liga MX.

Nico Castillo no entra en planes del América y buscaría otro equipo | Foto: Jam Media

¿Qué pasa con Nico Castillo?

La historia de Nicolás Castillo se remonta al inicio del Clausura 2020, en los primeros partidos del torneo el jugador tuvo una lesión en el muslo de su pierna derecha lo que tuvo que ser atendido de inmediato y se realizó una operación para ayudar a la recuperación, pero la intervención le provocó una trombosis en la misma pierna operada lo que puso en riesgo su vida.

Leer más: El día que Jessica Nigri sorprendió con un lindo conjunto de lencería

El delantero tuvo que ser ingresado de nuevo al hospital para que pudieran drenar los coágulos de sangre que se formaron en su pierna. Tras varias semanas en observación pudo salir del hospital con un aspecto muy deteriorado. Tuvieron que pasar muchos meses más para que recuperara su peso corporal y la movilidad. Tras todo ese tiempo comenzó su rehabilitación esperando volver pronto a la Liga MX.

Logró recuperar la potencia y el disparo que se le conoce pero solo en entrenamientos ha podido mostrarlo ya que no ha tenido la oportunidad de jugar algún partido. Luego de eso es donde en Estados Unidos recibió su alta médica hace ya algunos meses esperando su aprobación en lo deportivo, mismo que ya se supo que por ahora no lo tiene.