Liga MX: Nicolás Castillo deja al América y ya tiene nuevo equipo en Brasil

México.- Todo parece indicar que Nicolás Castillo ya encontró acomodo luego de que en la Liga MX ningún equipo alzó la mano por él. De acuerdo con los reportes el nuevo equipo es del futbol de Brasil y lleva por nombre Clube Juventude.

De acuerdo con Fox Sports del delantero chileno estará viajando este miércoles a Brasil y estará llegando por la noche a Sao Paulo para el jueves por la mañana presentar los exámenes médicos y en caso de que todo salga como espera firmar con su nuevo equipo.

De momento se sabe que el arregló es por un préstamo de al menos 4 meses, luego de eso deberá regresar a México a presentarse con América para el Clausura 2022 en caso de que así lo requiera el entrenadores o si el equipo brasileño decide quedarse con él tendrían que pagar la suma que el equipo de la Liga MX solicite por él.

Nicolás Castillo no juega desde el 18 de enero de 2020, las lesiones y las enfermedades le han puesto las trabas al chileno que supo superar todas y cada una de las pruebas. América no quiso arriesgar a que tuviera una nueva lesión o que la que lo tuvo tanto tiempo fuera pudiera regresar y afectarlo más, además de que por reglamento de la Liga MX no podían tener más extranjeros registrados.

El nuevo equipo de Castillo es de la Primera División de Brasil, apenas en el torneo pasado logró el ascenso a la Serie A, es un club humilde por lo que tendrá que llegar a ser la figura para darle un poco más de protagonismo.

Según el sitio Transfermarkt Nico Castillo tiene contrato con América hasta el 30 de junio de 2022 y de valor en el mercado es tasado en poco más de 2 millones de euros, ha perdido una mucho valor desde el 2018 cuando su precio alcanzó los 6 millones de euros.