Liga MX: Nicolás Castillo está cerca de ser nuevo jugador del Necaxa

México.- La historia de Nicolás Castillo en Brasil llegará a su fin este mes luego de que el equipo Juventud de Brasil anunciara que no hará oficial la extensión de contrato por el chileno al Club América pero ante la nula posibilidad de que en las Águilas se le de un lugar por la gran cantidad de extranjeros su lugar en la Liga MX sería uno diferente y estaría apuntando al Necaxa con quien ya tendrían algún acercamiento.

De acuerdo con el reportero Víctor Díaz el chileno termina su contrato con el equipo brasileño el próximo 31 de diciembre y al no renovarse el préstamo, este tendrá que volver a México para ser la opción número 1 para reforzar la delantera del equipo de Aguascalientes, de igual manera siendo un préstamo o a menos que el equipo hidrocálido pueda negocias comprarlo en una cantidad accesible, recordando que América pagó millones por él hace ya casi 2 años.

Por ahora solo se maneja como una posibilidad ya que hay otros equipos que tambien han preguntado por él pero de igual manera es fuera de la Liga MX, especialmente en Chile, su país pero lo que él quiere es volver a México para tener la revancha y poder destacar en el país. En caso de que se haga oficial, este estaría llegando a México en los próximos días ya que en el quipo brasileño tampoco ha sido tomado con importancia pues a casi 6 meses desde que se fue solo ha jugado 2 partidos sin mucho que aportar.

Ahora solo queda esperar la resolución. América por ahora no es una posibilidad, recordando que la Liga MX tiene un tope de 12 jugadores extranjeros por plantilla y esa han sido cubierta con una gran cantidad de futbolistas por lo que no hay espacio para él. Curiosamente previo al inicio del torneo se especuló que podría ser considerado por Solari pero su inactividad de más de un año no le permitió estar en su mejor momento, aunque en partidos amistosos volvió a jugar por unos minutos.

Nico Castillo cerca de regresar a la Liga MX, ahora con Necaxa | Foto: Jam Media

Nicolás Castillo no juega en la Liga MX desde enero del 2020, en aquella ocasión el atacante sufrió una lesión que requirió operación y que a los días se complicó por una trombosis que lo dejó inhabilitado por muchos meses al punto de hacerle un brusco cambio físico que le impidió siquiera caminar por un buen tiempo. Luego de esos momentos de tensión, el futbolista estuvo entrenando por su cuenta, regresó con América pero fue cuando le dijeron que no había lugar por ahora y se fue cedido a un equipo en Brasil.

El chileno además del América en México tiene un pasado con Pumas quienes fueron lo que lo trajeron a la Liga MX y con quienes brilló pero no por mucho pues lo vendieron al Benfica donde no hizo mucho y fue cuando las Águilas dieron el voto de confianza por él y el resto ya es historia.