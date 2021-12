Liga MX: Nicolás Castillo ya tiene número, ya jugó con Necaxa y aún no lo presentan oficialmente

Aguascalientes.- Ya casi pasa un mes desde que el Club América anunció que dejaba libre a Nicolás Castillo y que comenzara a vinculársele con Necaxa. Luego de unos días el mismo jugador confirmó su nueva relación con el equipo de Aguascalientes, incluso ha tenido acción en dos partidos amistosos pero la directiva aún no lo ha anunciado oficialmente aunque se sepa que será parte de la plantilla del Clausura 2022. Nicolás Castillo usará el dorsal número 33 con su tercer equipo en la Liga MX.

Fue a través de redes sociales en donde el mismo jugador ha dado los guiños de su nuevo equipo, primero se reveló por parte de Necaxa en un partido amistoso ante Correcaminos ya que fue uno de los anotadores del encuentro, luego del chileno compartió el uniforme del equipo con el número 33, mismo que que ya usó de forma oficial en un duelo amistoso ante Atlético de San Luis este jueves en el duelo homenaje a Alfredo "Chango" Moreno.

Al momento se desconoce la razón por la cual Necaxa no ha hecho oficial la contratación del sudamericano, han pasado ya unas semanas desde que arrancó la pretemporada con el equipo, sumando sus duelos amistosos. Lo que podría estar pasando es que siguen evaluando el estado físico del jugador, hay que recordar que viene de un préstamo de unos meses del futbol de Brasil pero no jugaba desde el 7 de octubre de 2021, eso sin contar el año y medio que duró sin pisar la Liga MX luego de su lesión.

Se espera que en las próximas horas se haga oficial ante los aficionados y medios para así poder integrarlo de lleno al equipo. Incluso su mismo entrenador, Pablo Guede habló de la llegada del jugador y aseguró que fue una gran sorpresa el poder tenerlo en el equipo ya que si hubiera sido en otras circunstancias jamás lo hubieran podido contratar.

Esta es la imagen del chileno ya usando los colores de los Rayos | Foto: Especial

"Se no presentó la oportunidad, tuvo la humildad y esa grandeza suficiente como para aceptar venir a un periodo de prueba y eso te habla de un amor propio y las ganas de revertir una situación que tiene y pue bienvenido sea porque nosotros llegaros en el momento justo", dijo Guede para ESPN. "Si Nico estuviera en su esplendor, nosotros no podríamos firmarlo porque no podríamos tener la plata para pagar", agregó.

Nicolás Castillo no ve acción en la Liga MX desde el Clausura 2020 cuando un tema de una lesión le mandó al quirófano, luego del desarrollo de una trombosis en una de sus piernas fue algo que le afectó mucho a su salud como a su carrera pues estuvo cerca de perder la vida. Con gran esfuerzo de su parte pudo sobrepasarlo todo y ahora sigue intentando volver a jugar de la mejor manera.