Liga MX: Nicolás Ibáñez entrena al parejo de sus compañeros en Pachuca

México.- Las últimas semanas en el entorno del Club Pachuca ha sido más que tranquilo dado que el equipo calificó en primer lugar aunque en su último partido sufrió la derrota ante Pumas. En dicho partido saltó a relucir la falta de un jugar y fue Nicolás Ibáñez quien sí había sido requerido por Guillermo Almada para ese duelo pero que de último momento quedó fuera y es que venía de una lesión que Pachuca no dio más detalles pero ahora todo indica que se ha recuperado al trabajar al parejo de los demás.

Nico Ibáñez salió temprano en la Jornada 16 ante Rayados, tuvo un problema en la pierna derecha, desde ese momento el diagnostico en Pachuca fue muy reservado, no se actualizó su condición hasta el día previo a la última jornada de la Liga MX ante Pumas donde apareció en la convocatoria pero al final no salió ni a la banca, con ello perdió el título de goleo y desde entonces no se supo sobre su recuperación.

Ahora que los Tuzos conocen a su rival y con algunas publicaciones en redes se pudo asumir que el delantero argentino está listo ya que se le vio entrenando al parejo de sus compañeros lo que indica que estaría listo para la ida de este miércoles ante su exequipo el Atlético de San Luis. Aún no está confirmado pues la última palabra la tiene Guillermo Almada.

Pachuca se alista para iniciar la Liguilla | Foto: Captura

Pachuca cerró la temporada con un ritmo un poco desnivelado ya que de una victoria ante Rayados cayó inesperadamente ante Pumas lo que además hizo que perdiera la posibilidad de sumar los 41 puntos históricos en su cosecha de unidades. Ahora el equipo de los tuzos tendrá otra cosa en contra y será la inactividad de una semana, hay que recordar que la Liga MX culminó hace una semana pero por el repechaje los equipos del 1 al 4 tuvieron que esperar para volver a jugar una semana y media.

Este lunes la Liga MX dio a conocer los horarios oficiales para los Cuartos de Final, el primer partido será el día miércoles entre el Atlético de San Luis recibiendo al Pachuca en el Alfonso Lastras en punto de las 19:00 pm. La vuelta se jugará el sábado 14 de mayo en el Hidalgo a las 19:00 pm.