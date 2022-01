Liga MX: Nicolás Lacarmón pide no exagerar con el liderato del Puebla en el CL22

México.- El viernes pasado el equipo de Puebla sostuvo un duelo ante Tijuana en el cumplimiento de un duelo pendiente, con la victoria de los poblanos lograron algo impensado en el inicio de campaña y es que se convirtieron en los lideres generales. Si bien fue un resultado mucha algarabía por la posición que se logró, fue el mismo Nicolás Lacarmón que pidió no celebrar demás ya que aún restan tantas jornadas que todo puede suceder en los siguientes partidos y toda la buena suerte del equipo podría irse.

"El primer puesto es una sensación linda pero tenemos que reconocerlo como algo muy relativo porque esto apenas comienza. Simplemente hablaremos de un gran inicio y es un bien punto de partida de un recorrido que será muy exigente, queda muchísimo por delante, 14 fechas más", dijo el entrenador quien ha hecho del Puebla una sorpresa más que agradable en los últimos 3 torneos de la Liga MX.

Se le cuestionó en la rueda de prensa si piensa que para sus jugadores no será un distractor en las siguiente jornadas ya que estar en la cima siempre es algo que viste y es posible que se vean opacados por llegar de un día a otro. Ante eso el estratega aseguró que no hay nada más que trabajo en su equipo y sus jugadores no tienen tiempo para pensar en cosas fuera de lugar, es un premio y hasta ahí.

"Hay que saber gestionar, pero destacar a los muchachos que a pesar de todo lo que surgió en etas semanas. El equipo sostuvo atención, esfuerzo y termina teniendo un premio muy grande, eso me genera orgullo por los jugadores", comentó en conferencia de prensa. Destacó que llegar a el primer lugar ya no es algo sorpresivo en la Liga MX si tienen como previas los hecho en el Clausura 2021 y el Apertura 2021 en donde en ambos torneos llegaron a Liguilla y pelearon, por lo que asegura que Puebla ya está para otras cosas además de dar la sorpresa.

Puebla marcha líder de la Liga MX en apenas 3 jornadas | Foto: Jam Media

Para finalizar aseguró que no hay presión en ninguno de los elementos de su equipo, afrontaran las siguientes jornadas para buscar seguir en la cima de la Liga MX. "El ritmo y la posición en la tabla lo deberemos de ratificar en la siguiente fecha. Hoy hay que mesurarnos y no dejarnos perfumar por estos 7 puntos de nueve, para ir a Querétaro por otro triunfo", comentó el estratega.

Ahora el equipo de la franja tendrá acción el próximo 6 de febrero cuando visite al Querétaro en la jornada 4 esperando seguir en la línea ganadora que tiene hasta el momento ya que se mantiene invicto con 1 empate y 2 victorias, con 7 de 9 puntos en lo que va de la Liga MX.