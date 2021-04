Liga MX: Nicolás Lacarmón quiere ganar ante Mazatlán y avanzar en el cociente con Puebla

Puebla.- Nicolás Larcamón tiene muy presente lo que tiene que hacer con el Puebla y una de las principales tareas es evitar que llegue al fondo del cociente que aunque no haya descenso eso les ayudará a no pagar la multa y para no caer a esos lugares sabe que ganando lo logrará por lo que siguiente rival el Mazatlán FC tendrá que sufrir para intentar sacarlo los puntos a los locales.

En conferencia de prensa este miércoles Nicolás Lacarmón atendió a los medios luego de poco más de semana y media donde el futbol mundial se detuvo por la fecha FIFA. El argentino calificó al duelo como uno delos señalados como de importancia para sacar puntos para evitar el cociente que por ahora están haciendo un buen trabajo.

"El partido va a ser importante para ambos, nosotros también nos jugamos muchas ocas, entre las cuales está las que mencionaste (Cociente), el foco está puesto en todas las cosas que tenemos que hacer nosotros, en lo que nos planteamos hacer y lograr el día viernes", comentó.

Ambos clubes realmente no tienen problemas de cociente en este torneo pero quieren evitar sorpresas que los puedan condenar a ser de los que paguen la multa, recordado que los últimos 3 puestos son los que lo harán y eso es de suma importancia para Puebla como Mazatlán FC no caer en esos lugares y la mejor manera será ganar su partido y los que les restan.

Lacarmón tiene la ventaja de que con la fecha FIFA no tuvo jugadores lesionados por lo que llegará con la plantilla completa para su duelo de este viernes, al igual que Mazatlán tampoco tuvieron partidos amistosos para mantener el ritmo pero si se dicen listos para enfrentar el duelo de la mejor manera.

"Llegamos con la totalidad del plantel, hemos completado una semana muy buena de trabajo, mañana (Jueves) tendremos que pulir algunos detalles, vamos a llegar de muy buena forma al viernes". comentó.

Puebla y Mazatlán FC apenas tendrán su segundo partido en la historia luego de que el equipo porteño se fundó en el 2020 y entró en competencia en el Apertura 2020, su primer duelo culminó con goleada para los poblanos en la casa de Mazatlán siendo el primer duelo oficial de los locales en la Liga MX.

Nicolás Lacarmón sabe que de ganar este viernes su equipo se mete de lleno a la pelea por lo mejores puestos de la reclasificación ya que podrían alcanzar hasta el lugar 4 y con algunas combinaciones llegaría a quedarse para alcanzar la Liguilla de forma directa, su última participación lo hizo llegando desde la reclasificación eliminado al Monterrey.