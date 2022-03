Liga MX: Nicolás Larcamón, DT de Puebla no es bien visto por el "Burro" Van Rankin para llegar al América

México.- En las últimas semanas se ha estado manejando cada vez más fuerte la posibilidad de que Nicolás Larcamón deje Puebla para tomar las riendas del Club América, si bien se repite tanto, por ahora solo es un rumor pues hay un torneo de por medio que evita las negociaciones, además de que el mismo entrenador asegura que su mente está con los poblanos y que su principal meta es llevarlos a las zonas importantes. Aún con todo eso y unas grandes temporada que le respaldan en la Liga MX hay quienes aún no le aceptan del todo.

Luego de tanto repetir su nombre, uno de los máximos críticos pero tambien de los más fieles seguidores como Jorge "Burro" Van Rankin ha dado su opinión sobre la supuesta llegada de Nicolás Larcamón a su equipo en donde deja claro que no le parece el más adecuado y que podría haber mexicanos jóvenes que pueden hacerlo mejor o incluso otros entrenadores que no sean los ya conocidos.

A través de su cuenta de Twitter el actor dejó entrever que no está de acuerdo con la llegada del actual DT de Puebla, "Nicolás Ricardo Larcamón, argentino, muy joven 37 años, entrenador del Puebla, extraordinario trabajo y gran acierto del Puebla, pero aquí la pregunta será. Por qué hacen tanto ruido para traerlo al Club América? No entiendo, que no hay otros? Y mexicanos jóvenes?", se cuestionó el fiel seguidor del conjunto de Coapa.

Aunque no le parece buena idea que Larcamón llegue, tambien se dio el tiempo para reconocer el trabajo que ha logrado con Puebla y es que los números del argentino en lo camoteros son de gran relevancia, en 3 torneos los ha mantenido en zona importante, en el Clausura 2021 los metió a semifinales, para el Apertura 2021 cayó en Cuartos de final y ahora en el Clausura 2022 los tiene segundos y por varias semanas fueron líderes y cada vez con menos materia prima pues algunos de sus mejores jugadores se han ido del equipo.

Burro Van Rankin no ve bien la llegada de Larcamón al América | Foto: Captura

Por ahora todo el tema de Nicolás Larcamón tienen a Puebla ocupado en su renovación para que se extienda hasta el 2023 y elevar su cláusula en caso de que alguno de los equipos de la Liga MX que lo quiera tenga que desembolsar una gran cantidad de dinero. De momento todo se mantiene como un rumor que ha crecido muy fuerte en solo unas semanas, la salida de Santiago Solari lo hizo crecer de manera descomunal pero para hacer cualquier movimiento deberán esperar hasta la finalización del torneo para poder negociar.

Puebla este sábado se jugará el liderato ante el conjunto de Cruz Azul en el Azteca, si gana podría dormir en la cima de nueva cuenta a falta de algunos resultados pero tambien estaría confirmando del gran trabajo que Larcamón tiene con la Franja de mantenerles el invicto y jugando de buena manera.