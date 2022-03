Liga MX: Nicolás Larcamón aprovechará parón por Fecha FIFA para corregir aspectos en Puebla

Tras empatar 2-2 frente a los Guerreros del Santos Laguna, el director técnico de los Camoteros del Puebla, Nicolás Larcamón aseguró que a pesar del resultado, les deja un gran aprendizaje y deberán corregir ciertos detalles tácticos durante el parón por la Fecha FIFA.

“¿Trabajar? Estamos trabajando siempre. ¿Ajustando? Estamos ajustando siempre. Cuando las cosas vienen arrojando resultados positivos, también somos muy autocríticos, de hecho creo que es una de nuestras claves para haber sido un equipo que se sostuvo”, indicó el estratega.

El estratega destacó que el cuadro de la Angelópolis no se encuentra en estado de relajación, por el contrario, entra en una de las etapas más duras del torneo Grita México Clausura 2022 de la Liga MX, donde caminan en el tercer lugar de la tabla general con 22 puntos acumulados, producto de seis victorias, cuatro empates y una derrota.

Asimismo, pese a caer frente al Atlético de San Luis y no poder sumar de a 3 puntos en el Estadio Cuauhtémoc frente a los laguneros, no es para desmotivarse, sino para trabajar duro en la semana que no habrá actividad del futbol del máximo circuito.

El próximo encuentro de La Franja será en la fecha 12 el 3 de abril a las 12:00 horas (tiempo del centro de México) contra el Toluca en el Estadio Nemesio Díez.