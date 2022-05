Liga MX: Nicolás Larcamón asegura que su deseo es seguir en Puebla

México.- Todo parece indicar que la pelea por Nicolás Larcamón ha decaído y no solo por los resultados que el Puebla ha tenido en los últimos días, sino tambien por las palabras del DT quien confirmó que se quiere quedar con los camoteros pues apela al cariño de la afición que le ha respaldado, además de sentirse muy a gusto para continuar el proyecto en busca del título con Puebla.

En conferencia de prensa previo al duelo del domingo ante Mazatlán FC por uno de los boletos a la Liguilla, el entrenador fue claro al asegurar que la gente pide que se quede y eso para él es de mucho valor por lo que tambien así lo desea. Ante ello se ve con motivación para salir a buscar el triunfo el domingo para seguir dándole alegría a todos los que confían en él y en su trabajo.

"La gente quiere que me quede, pero yo igual me quiero quedar y me motiva mucho. Estamos trabajando por el día domingo y sabemos lo maravillo que es jugar instancias finales y el grupo está mentalizado que el domingo hay una gran oportunidad para trascender juntos", dijo el entrenador. Nicolás Larcamón en el mejor punto de Puebla se manejó como uno de los mejores entrenadores de la Liga MX y con un sin fin de posibilidades de llegar a otros equipos como América o Chivas, pero ahora eso ha disminuido.

Nicolás Larcamón quiere seguir en Puebla | Foto: Jam Media

Puebla tiene aún contrato con el entrenador hasta el invierno y esperan que puedan extenderlo por más tiempo, eso podría llegar una vez culmine la temporada para ver que fue lo que se logró ya que aún entrenando como quinto lugar tienen posibilidades de pelear por el título que es a lo que apuntan siempre y cuando derroten a Mazatlán FC en este juego de repechaje.

Larcamón en el año y medio que tiene en Puebla los ha hecho de los protagonistas, con 2 Liguillas y van por la tercera, llegando a una semifinal y dándole un estilo de juego propio que encantó a la Liga MX por algunas semanas. El ritmo no les alcanzó para culminar la temporada pero siguen con las posibilidades de hacer algo importante.