Liga MX: Nicolás Larcamón es consciente que Puebla debe atravesar la turbulencia por la que vive

Tras el empate 2-2 frente a los Pumas de la UNAM, el director técnico de los Camoteros del Puebla, Nicolás Larcamón reconoció que el equipo de la Angelópolis atraviesa por una turbulencia, de la cual, deberán sortearla para llegar al final del torneo Grita México Clausura 2022 de la Liga MX por el buen camino, por lo que pidió todo el apoyo de la afición.

“Ahora es cuando más los necesitamos que expresen ese apoyo incondicional que ahora no es momento quizá de expresarlo en la crítica del anonimato, sobre todo para los futbolistas porque ellos son parte importante, lo dijimos siempre, hablamos de lo importante que es la fusión entre afición y equipo y que ratifiquen las ganas de estar con el equipo porque vamos a estar en instancias importantes”, sentenció.

En cuanto al encuentro frente a los del Pedregal, el entrenador de La Franja adelantó que lo mejor está por venir, pero no ocultó su molestia por dejar perder los 2 puntos cuando el Puebla iba encima por ventaja de dos tantos.

"Lamentablemente caemos en la búsqueda de aferrarnos en esa pequeña diferencia. Sube embargo tuvimos situaciones que no pudimos cerrar, la más clara del segundo tiempo, a excepción del gol de ellos, la de Araújo, que define abajo del arco y que lamentablemente no lo pudimos cerrar. Tuvimos 2-3 transiciones en las que quizá decidimos mal y fue ahí que no pudimos capitalizar”, manifestó.

