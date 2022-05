Liga MX: Nicolás Larcamón lanza advertencia a América y le asegura que Puebla hará historia

México.- Luego del último penal que les dio el pase a Liguilla, Puebla ya se concentra en el siguiente partido que será ante el Club América, ante ello Nicolás Larcamón ya ha comenzado a preparar su serie de Cuartos de Final y de paso mandar un mensaje contundente a las Águilas asegurándoles que no serán un equipo sencillo y ahora mucho menos que están en la instancia a la que querían llegar.

En conferencia de prensa el técnico argentino destacó el gran cierre de su equipo en la tanda de penales, pero eso ya lo dejaron atrás pues ahora su rival es América al que le sacaron un empate en la fecha 1 y a quien desean darle un enfrentamiento histórico. "Por delante tenemos una serie espectacular, que ya empezó hace rato, ya en el vestuario la empezamos a jugar, va a ser sumamente exigente, América es un rival competitivo, pero estamos claro de lo que tenemos que hacer, este equipo se va a plantar para hacer una serie histórica", aseguró el DT.

Puebla en la serie de Repechaje volvió a sufrir con el manejo del partido, los primeros 17 minutos que fue el tiempo que duró para anotar los dos goles fueron sumamente superiores pero no pudieron mantener el ritmo de poco a poco el rival les superó al punto de sacarle el juego en los minutos finales. Ese problema lo ha tenido la franja desde su enfrentamiento ante San Luis donde perdió el invicto.

Puebla espera al mejor América en Liguilla | Foto: Jam Media

Durante la misma conferencia el entrenador se refirió a la situación de Israel Reyes y su posible salida de Puebla con destino justamente al Club América, si bien no dijo que saldría, si lo llenó de elogios luego de la gran evolución que ha tenido en apenas un año y medio que lo llevó al primer equipo, "Es una sensación muy gratificante, entre las notitas que luego tiene un entrenador es la de potenciar al futbolista indudablemente, llegamos hace y medio e Isra no tenía participación alguna, jugaba en la Sub-20, al inicio no estaba claro que iba a pasar con su situación", dijo el DT.

Ahora Puebla se prepara para la resolución de la Liga MX para definir las fechas y horarios, todo indicaría que el equipo de la franje abrirá en el Cuauhtémoc el día jueves para jugar la vuelta el día domingo en la cancha del Azteca. América llega como cuarto general y Puebla como el quinto, en la última jornada se logró ese intercambio luego de que la franje estuvo dentro de los primeros 4 por 16 jornadas.