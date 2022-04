Liga MX: Nicolás Larcamón opinó que la contundencia fue clave en derrota de Puebla ante Toluca

Luego de tener un inicio prometedor con 9 partidos invicto y con un estilo de juego domindaro, el Puebla suma tres partidos sin ganar, lo que le ha alejado del liderato en la clasificación. Con la derrota ante el Toluca, el equipo camotero se quedó en la tercera posición, todavía con una ventaja de dos puntos sobre Cruz Azul, cuarto en la tabla.

Al respecto, el técnico de la Franja, Nicolás Larcamón, reconoció que tendrán que ajustar en varios aspectos de cara al cierre de la fase regular del torneo. Sin embargo, descartó sentirse preocupado por la mala racha en la que se encuentra su equipo en el Clausura 2022.

"Preocupación no, nos ocupamos en seguir teniendo un buen rendimiento. Las sensaciones de estos tres partidos nos dejan varias situaciones para ajustar de cara al cierre de la ase regular. Nuestro objetivo es clasificar a la liguilla entre los primeros lugares", declaró en la conferencia de prensa al final del partido.

Por otra parte, consideró que Toluca no fue un rival ampliamente superior, pero aceptó que los Diablos Rojos supieron aprovechar bien los errores del Puebla. Asimismo, consideró que la clave estuvo en la contundencia pues los mexiquenses concretaron sus oportunidades.

"No sentimos una superioridad marcada por Toluca, pero las poquitas que tuvieron las metieron. Genera una sensación de molestia de enojo porque en el desarrollo del partido no nos propusieron y no nos generaron los méritos para llevarse el triunfo. Siento que defensivamente hay cosas por ajustar, pero en líneas generales no fuimos dominados ni superados en ningún pasaje del partido", enfatizó.

Finalmente, Larcamón compartió que la razón por la cual Jordi Cortizo estuvo fuera de la convocatoria de este domingo fue por una lesión muscular. No obstante, no mencionó si su rehabilitación tomará tiempo o si estará de vuelta para el partido ante Pumas el próximo viernes 8 de abril en la Jornada 13.