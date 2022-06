Liga MX: Nicolás Sánchez reconoció que jugar en Rayados fue lo más lindo en su carrera

Nicolás Sánchez tuvo su partido homenaje este sábado en el Estadio BBVA, y al final dijo sentirse feliz por la carrera futbolística que vivió y que está agradecido con el club, su familia y la afición de los Rayados de Monterrey. Además, aseguró que lo que recordará siempre será el cariño de la afición de los Rayados en todo momento.

“El cariño, sin lugar a dudas, el cariño que me ha regalado la afición, dentro de la cancha me adoptaron como familia, eso es impagable. Es uno de esos sueños y me lo regalaron todos aquí en Monterrey”, indicó. Agradecido con su familia por acompañarlo siempre y confiar en él en todas sus aventuras y experiencias.

“No hubiera salir de mi país, si no fuera por mi esposa y mis hijos. El hecho de tener a una compañera que me acompaña y me apoya en todas las decisiones. Se han abierto caminos ellos mismos en la ciudad donde la gente los ha adoptado, tenemos tanta gente y tanta familia dentro del futbol que nos ha acogido y hace que nos sintamos felices dentro de la ciudad”, expresó.

Te recomendamos leer

“Fue lo más lindo que me pasó en mi carrera deportiva, mi mejor momento deportivo lo vivimos en el club. Hemos entendido cómo se tenía que disfrutar, las vueltas olímpicas que dimos en la cancha, los llantos que tuvimos en el Estadio Azteca, en los viajes, al Mundial de Clubes, todo eso es Rayados para mí, lo vamos a recordar toda la vida, viviendo otras experiencias desde otro lugar y en el mismo club”, finalizó.