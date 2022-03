Liga MX: Nicolás Vikonis confía en que Mazatlán FC pueda salir del mal paso

Mazatlán.- Con un torneo donde su rendimiento ha ido de menos a más, el portero de Mazatlán FC, Nicolás Vikonis, mencionó en conferencia de prensa que con la llegada del nuevo cuerpo técnico de Gabriel Caballero, la plantilla sigue creyendo en alcanzar los objetivos trazados a principio de temporada.

“Para nadie es novedad que ha sido un torneo muy complicado, atravesamos un cambio de director técnico. La adaptación con Gabriel ha sido muy rápida. Sabemos que son hombres conocedores de lo que es la Liga, conocedores del plantel al que iban a asumir", expresó Vikonis.

El portero uruguayo comentó que el estado anímico de los jugadores ha ido creciendo porque se mantienen unidos. Además, habló sobre el encuentro que tienen en puerta el viernes a las 20:00 horas en San Luis.

Me tocó atravesar momentos de crisis en otros equipos donde los resultados no aparecen y el equipo empieza a caerse, sin embargo, aquí en Mazatlán no me canso de reiterar la calidad que tiene el plantel y la unión para seguir luchando. Nos quedan siete finales. Quedó atrás una, nos quedan seis muy importantes empezando el viernes en San Luis".