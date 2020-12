Liga MX: Nicolás Vikonis sería el nuevo refuerzo de Mazatlán FC para el Clausura 2021

Mazatlán.- Con la salida de Miguel Ángel Fraga de la escuadra de Mazatlán FC y el abandono de Sebastián Sosa a media temporada, Tomás Boy ya habría amarrado a su nuevo guardián del arco y se trata del argentino Nicolás Vikonis quien recientemente llegó milagrosamente a los 4tos de final de la Liguilla 2020 eliminando a Monterrey y cayendo ante el León.

De acuerdo con información de Rubén Rodríguez, periodista de Fox Sports, se dio a conocer que las directivas de Mazatlán y Puebla ya han iniciado las conversaciones para que el arquero de 36 años pueda integrarse al mando de Tomás Boy en Mazatlán.

"El portero de la liguilla, con un pie y medio fuera de su equipo. Nicolás Vikonis muy cerca de convertirse en portero de Mazatlán FC" se puede leer en la publicación del periodista en su cuenta de Twitter.

Vikonis llegó a México para el Puebla en el Clausura 2018 en donde su primer torneo no tuvo mucha actividad registrando solo 3 partidos y 270 minutos. A partir del Apertura 2018 las cosas cambiaron y se hizo de la titularidad. Este último torneo jugó en 13 ocasiones con 1165 minutos en donde obtuvo una tarjeta roja.

En la parte final del torneo se convirtió en el hombre importante para el Puebla al punto de salvar al equipo en momentos claves. Fue adquiriendo mucho protagonismo al punto de que la afición se ha identificado con él. Fue el héroe ante Monterrey en la tanda de penales unas semanas.

Nicolás Vikonis el mejor hombre de Puebla en la Liguilla | Foto: Jam Media

Mazatlán FC anunció este lunes la salida de 5 futbolistas de manera oficial, el arquero Miguel Ángel Fraga, Gonzalo Jara, Jorge Valdivia, César Huerta y Aldo Rocha, estos dos últimos se van a los equipos de Jalisco, el 'Chino' regresa a las Chivas de quien pertenece su carta y Aldo lo hizo con el Atlas, algo que se había manejando desde el inicio de la temporada anterior.

Los porteños tuvieron un torneo bastante diferente, fueron el equipo nuevo en un torneo donde el descenso no existe, con la base de un equipo que una temporada atrás se había consolidado entre los mejores 4 del torneo. Aun así el cambio de ciudad no pudo superarse rápido por lo que los resultados no se dieron como esperaban y fue hasta el cierre de la campaña cuando se vio la mano de Tomás Boy.

La salida de 5 jugadores se sincronizó con el inicio del arranque de la pretemporada de cara al Clausura 2021 en donde una vez más intentarán llevar al equipo "nuevo" a los primeros puestos como se dijo desde su presentación.