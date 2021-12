Liga MX: Niegan acceso de porra del Atlas al estadio de León para la final de ida

México.- Solo son horas las que separan al León y Atlas de una nueva final de Liga MX pero el tema ahora está centrado en los aficionados, especialmente para la porra del equipo rojinegro quien ha denunciado que le han negado la venta de boletos para ingresar este jueves al campo del León, especialmente con la directiva esmeralda a quien acusan de que tras 3 días de negociaciones les han dicho que no hay acuerdo por lo que ahora se han quedado sin la posibilidad de entrar al juego. Esto solo aplicaría para los de la porra "La Fiel" ya que para aficionados normales quienes compraron su boleto si podrán ingresar.

A través de redes sociales La Fiel externó su molestia con un comunicado explicando la situación y lo que ahora piden es que la directiva de Atlas tambien se imponga y no le venda los boletos a la porra de León y solo deje entrar a aficionados rojinegros para así estar parejos en esa situación, claro dejando de lado a los que van de forma ajena a la porra ya que ellos tienen nada que ver con los grupos de animación.

"Después de 3 días de negociaciones presenciales con la directiva del equipo León directamente en sus instalaciones, no se ha podido llegar a un acuerdo sobre el tema del boletaje para la afición visitante en el partido de ida por la gran final del futbol mexicano. Por lo cual solicitamos a nuestra directiva que realice la misma respuesta hacia la afición leonesa para la búsqueda de los mismos por sus propios medios, así como nuestra gloriosa afición. Persona que llegue con camisa del Atlas no tendrá acceso al Estadio Nou Camp", se lee.

De esa manera denuncian las acciones de la directiva de León. Tambien agregan que esperan que los que si pudieron conseguir boletos y que van a hacer el viaje que entreguen el apoyo necesario para el equipo durante los 90 minutos. Además aseguraron que en el Jalisco todo se pintará de rojiblanco y que esa será la forma en la que apoyaran a su equipo sin aficionados de León.

Mensaje de la porra del Atlas sobre el tema de boletos | Foto: Especial

Por ahora la directiva de León no se ha pronunciado al respecto y no se sabe cómo es que reaccionarán para solucionar ese tema, de si le entregarán o no algunos boletos o se reservarán hasta el final el derecho de admisión. La porra del Atlas en este torneo de la Liga MX ya había sufrido por los boletos y fue justamente en la ronda de semifinales ante su misma directiva a quienes le amenazaron con boicotear el partido retrasando la salida de Pumas de su hotel si no les entregaban los boletos, al final si pudieron negociar y no pasó nada.

El estadio de León se presentará lleno y en donde evidentemente tendrá más afición del equipo local para el apoyo total los primeros 90 minutos de la batalla final de la Liga MX. Ahora solo resta esperar para saber cómo terminará las negociaciones extremas de ambos bandos. Ya todo está listo para el partido y solo es cuestión de tiempo para que los equipos salgan al campo para buscar la ventaja en el juego de ida.

Las acciones del partido de ida se jugarán en punto de las 21:05 pm (Centro de México) y podrá ser visto totalmente por la señal de Fox Sports este jueves 9 de diciembre. León no es campeón desde hace 1 año, mientras que Atlas no logra un título desde hace 70 y buscará romper esa maldición para escribir una nueva historia en el futbol mexicano.