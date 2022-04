Liga MX: ¡No era Solari! Sebastián Córdova ha sido borrado tambien por Miguel Herrera en Tigres

Nuevo León.- Se le acabó la magia al fichaje de Sebastián Córdova con los Tigres. Lo que pintaba como una gran dupla para el Clausura 2022 se ha ido desvaneciendo poco a poco al punto de no poder ver tiempo de juego mayor de 20 minutos desde la jornada 5 que fue la última vez que jugo 25 minutos ante Chivas, luego de ello ha entrado de cambio en las partes finales del partido lo que ha sido cada vez más constante.

Luego de que Córdova sorprendiera a toda la Liga MX por su salida del Club América ya que se aseguraba que no había ya relación con Santiago Solari y que por ello le daba cada vez menos minutos, ahora lo mismo está pasando con Tigres y Miguel Herrera y aunque no hay un mal trato, la realidad es que los minutos y la confianza ha ido a la baja ya que de los comentarios de 100% respaldado en su llegada, ahora ya no comentada nada de ello.

El 17 de los Tigres llegó y fue arropado por el entrenador quien lo llevó en un gran proceso con América ya quien le respondió en la mayoría de las ocasiones. Desde los primeros partidos intentó sacarle los mejores momentos dándole la titularidad en las Jornadas 1,2 y 3 en donde jugó 90, 61 y 62 minutos respectivamente, los registros más altos hasta el momento con el equipo, luego de ello ya no vio acción en la Jornada 4 y regresó hasta la 5 solo para iniciar una baja considerable de minutos.

Si bien ha sido constante en esta racha de pocos minutos solo se ha perdido un juego que fue la Jornada 9 que apenas se jugó el pasado jueves, fuera de ello estuvo en las fechas 5, 6, 7, 8, 10, 11 y 12. En total han sido 10 participaciones pero solo 3 partidos como titular, cero goles y solo 290 minutos, una cifra muy por debajo de su último torneo con América que sumó 819 minutos lo que habla de la perdida de confianza del DT sobre él.

Sebastián Córdova no está teniendo un buen momento en Tigres | Foto: Jam Media

Tambien su falta de juego se puede deber al gran nivel que los titulares han tenido, hay que recordar que curiosamente que desde que Sebastián Córdova dejó de ser titular en la Liga MX fue cuando llegaron los resultados, manteniéndolos hasta el partido pendiente de la Jornada 9 en donde perdieron una racha de nueve partidos sin perder, Florian Thauvin quien es el jugador que se desempeña por su banda ha tomado un gran nivel, algo que ayuda a que no pueda tener más minutos.

Por ahora Córdova no ha sido para nada de lo que se esperaba, la afición al inicio no lo quería por sus malas actuaciones, conforma fue dejando de ser titular las criticas pararon pero no están conformes con su estancia en el equipo, de momento el jugador seguirá esperando oportunidades en los últimos partidos que le restan a los Tigres en la Liga MX en fase regular.