Liga MX: ¡No guarda nada! Así saldrá Tigres ante Tijuana en busca del liderato

Nuevo León.- Este sábado fiel a su estilo, Miguel Herrera dio a conocer al once con el que Tigres saltará al campo del Universitario para enfrentar a Tijuana en el cierre de la Jornadas 12 de la Liga MX, sabiendo que no podrá contar con un par de jugadores, aún así mandó lo mejor que tiene al campo de juego, para buscar los 3 puntos que le metan presión a Pachuca para que busque la victoria de lo contrario que los felinos puedan quedarse con la cima del torneo.

En conferencia de prensa el "Piojo" Herrera sin problema alguno dio su once titular, en donde la única sorpresa obligada es el regreso de Diego Reyes al equipo ya que el chileno Igor Lichnovski no podrá ser elegible por una fuerte lesión por ello se decantó por el mexicano. El segundo jugador que tampoco podrá estar es Miguel Ortega el portero suplente quien tambien se resintió de una lesión.

Miguel Herrera tiene plena confianza de su equipo al que le ha dado la total confianza para pelear en cada jornada pero al que le pide que no se conformen y mucho menos bajen la intensidad y menos ahora que están jugando el cierre de temporada. "Con el equipo que tenemos, queremos estar arriba. Que no se caigan, no se confíen y que la competencia interna siga a full", comentó el entrenador de Tigres en conferencia de prensa.

Los elementos que el "Piojo" mandará al Volcán serán a Nahuel Guzmán en el arco, luego saldrá con una línea de 4 comandada por Diego Reyes, Jesús Dueñas, Jesús Angulo y Javier Aquino. En el mediocampo aparecen los habilidosos de Juan Pablo Vigón, Guido Pizzaro y Carioca. El once se completa con un tridente en el ataque con Florian Thauvin, Luis Quiñones y el goleador de Tigres, André-Pierre Gignac.

Alineación

Nahuel Guzmán

Diego Reyes

Jesús Angulo

Jesús Dueñas

Javier Aquino

Guido Pizarro

Carioca

Juan Pablo Vigón

Florian Thauvin

Luis Quiñones

André-Pierre Gignac

Jugadores convocados para el juego ante Tijuana | Foto: Twitter Tigres

Tigres no se ha guardado nada en esta jornada 12 de la Liga MX pues sabe que es su oportunidad para tomar el liderato del torneo, esto siempre y cuando gane y que Pachuca que jugará al mismo tiempo tenga un resultado adverso, para así poder dar ese salto por primera vez en el Clausura 2022 a la cima. Lo que tambien podría significar acomodar el terreno para el juego ante Pachuca de los siguientes días ya que podrían llegar con una ventaja y de ganarles asegurar al menos unas jornadas más ser el líder.

Los felinos quieren aumentar su racha de partidos sin perder y llegar a los 8, recordando que desde la Jornada 2 del Clausura 2022 no pierde un partido, solo empates y victorias que ahora le tienen en la segunda posición de la tabla con 22 puntos. Las acciones del partido arrancarán en punto de las 19:00 pm desde la cancha del Volcán y podrá verse totalmente en vivo por IZZI.