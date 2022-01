Liga MX: ¡No les gustó nada! Sebastián Córdova se fue abucheado por afición de Tigres

Nuevo León.- La afición felina salió exigente con el nuevo refuerzo de Tigres, Sebastián Córdova quien en su primer partido como local recibió tan escandaloso abucheo al abandonar el campo de juego luego de que no pudo hacer nada para ayudar a remontar el marcador en el que Puebla iba arriba 0-2. El futbolista de extracción americanista pero que debutó en la Liga MX con Necaxa, arrancó como titular y si bien no tuvo un mal partido ya que dio algunos centros interesantes, incluso uno terminó en gol pero por fuera de lugar fue anulado, aún así en su primera presentación en cada no fue la mejor.

Córdova quien tiene el 100% de la confianza de Miguel Herrera, una vez más arrancó como titular pero al ver que se necesitaba un cambio, el "Piojo" lo mandó llamar al 62' para darle descanso y probar con un nuevo jugador pero lo único que logró es que gran parte de la afición en el Volcán en una sola voz lo despidieran de mala manera. Sebastián solo salió del campo y se sentó en la banca sin más que hacer esperando que el cambio resultada para sacar algo de ese duelo.

Si bien el 17 de Tigres fue de los más recriminados, tambien hubo otros jugadores que no dieron un gran espectáculo y que fueron cuestionados por la afición, tras el final del partido y no haberle podido anotar gol al Puebla hizo que la afición una vez más decidieron dar un abucheo para el equipo completo pues el ser una de las plantillas más caras de la Liga MX no pueden explicarse que cayeron 0-2 ante una de las nominas más bajas de la Primera División y que torneo a torneo pierden jugadores claves pero siguen peleando arriba.

En redes sociales los más cuestionados además de Sebastián Córdova fue Carlos González que aunque entró al medio tiempo generó poco y nada, Florian Thauvin quien dejó el talento en casa, no estuvo fino. Luis Quiñones y Nicolás López que no dieron ninguna jugada de peligro, incluso Quiñones fue el que regaló el penal al Puebla para que tomara la ventaja de dos goles. Si bien André-Pierre Gignac tambien falló un penal no fue tan criticado como el resto de sus compañeros.

El jugador mexicano no tuvo la mejor noche en el Volcán | Foto: Jam Media

A diferencia de lo que se vio en el juego ante Santos, en donde la afición reconoció a Córdova por haber dado el centro con el que Carlos Salcedo anotó el empate, o el resto de jugadores ya mencionados quienes dieron un gran juego, ahora quedaron olvidados y no les fue bien con ninguna reseña.

Con la derrota, Tigres cayó hasta el lugar 12 con 1 punto, y un juego perdido, por ahora mantiene la posición en Repechaje mientras que Puebla se metió en el lugar 4 con los mismos puntos. Aún restan partidos de la jornada 2 por lo que la tabla general aún puede tener cambios importantes.