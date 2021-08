Liga MX: "No más excusas", Vucetich tras el empate de Chivas y Rayados

Nuevo León.- La presión que se vive en Chivas está llegando a niveles extremos y eso quedó comprobado con la respuesta de Víctor Manuel Vucetich en su conferencia de prensa tras el partido de la jornada 6 de la Liga MX ante Rayados en donde le negó preguntas a los medios y solo dijo que no darían más excusas.

"Lo hemos venido viviendo, es algo que nos incomoda y los hechos es lo que debemos comentar, no más excusas como se ha llevado a cabo. La afición quiere resultados y vamos a buscarlo y trabajaremos por ello y seguiremos así, gracias", comentó el "Rey Midas" y se marchó de la sala de prensa sin responder nada más.

La acción del entrenador de Chivas es una muestra evidente del nivel de presión que se vive en su entorno, pues necesitaban la victoria para aligerar un poco la tensión, pero como se dio el juego solo hizo que fuera más evidente la molestia pues tuvieron la ventaja por algunos minutos al quedarse con un hombre más pero no la aprovecharon.

Sobre algún castigo para Víctor Manuel Vucetich por parte de la Liga MX al no responder a las preguntas de los medios, la realidad es que no procedería ya que hizo acto de presencia en la sala y habló como lo estipula el reglamente, quizá no como se esperaban pero cumplió con el protocolo. De parte de Chivas tampoco se espera una sanción.

Chivas no pudo con Rayados y empataron a cero | Foto: Jam Media

Chivas ahora tendrá una nueva prueba y podría ser de vida o muerte para ellos, especialmente para Vucetich que se estaría jugando la vida. Será el día 28 de agosto cuando reciban a Necaxa en casa y buscarán su segunda victoria en la Liga MX.

Actualmente se ubican en la posición 12, en zona de repechaje pero con mucho torneo por delante, son 6 puntos lo que han sumado, su rival próximo están por encima al tener mejor diferencia de goles.

La directiva de Chivas una vez culmine la jornada 7 podrían emitir una postura, aprovechando la Fecha FIFA en donde podrían darle una vez más la confianza o buscar un nuevo entrenador para intentar darle una nueva cara al equipo en lo que resta del torneo.