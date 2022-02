Liga MX: "No me voy a rendir", Santiago Solari asegura que estará al final con América

México.- Los malos resultados continúan siendo el pan de cada jornada para el Club América en el Clausura 2022 y este domingo vivieron una más con la visita de Pachuca quien a media gas le propinaron una nueva derrota para sumar la cuarta del torneo. Ante ello Santiago Solari ha sido el máximo señalado del mal paso del equipo y de manera inmediata la afición pide su salida de la dirección técnica. Pero mientras eso llega, el argentino ha declarado que no tiene pensado renunciar y estará peleando hasta el final.

Luego del partido de este domingo, Santiago Solari habló en conferencia de prensa para dar sus anotaciones del partido. Aclaró que al menos 20 minutos fueron los que aprovecharon para abrir el marcador pero esto no sucedió lo que lamentó luego que su equipo se perdiera recibiendo los goles tan rápido y de la manera, "El partido no fue bueno, estuvimos en el los primeros 20 minutos, después de eso un par de sustos y no pudimos abrir el marcador, y después de una transición nos metieron el gol. En este momento nos está costando un poco más todo", señaló.

América con el resultado de la jornada 6 sumó su 4ta derrota en lo que va del Clausura 2022 de la Liga MX, Solari ha caído ante San Luis, Atlas, Mazatlán y ahora con Pachuca, se encuentra en los últimos lugares de la general con solo 4 puntos, la defensa es una de las más goleadas, todos sus partidos desde la fecha 2 han iniciando perdiendo y solo en uno pudieron remontar que fue ante Santos. Aún con todos esos malos números aseguró que no tiene pensado desistir.

"Yo no me voy a rendir. La afición tiene el derecho de expresarse y claramente en estos momentos lo extraño sería que nos aplaudan porque no lo estamos haciendo bien", dijo el estratega en conferencia de prensa. Solari está cumpliendo apenas su tercer torneo en México y su primer año, se ha quedado en 2 cuartos de final y ha perdido una final de Concachampions por lo que si los resultados no se dan podría ver su salida en los siguientes duelos. Ahora América para la fecha 7 va a CU para medirse ante Pumas en donde buscará recuperar su camino.

América sumó su derrota número 4 del Clausura 2022 | Foto: Jam Media

Afición pide a Vucetich

Luego de la derrota la afición se hizo presente en las redes sociales pidiendo la salida de Santiago Solari, hubo otros más que pidieron se le diera más tiempo y hubo otros que hasta dieron nombres de los que les gustaría para que llegara. El nombre que más se ha repetido es Víctor Manuel Vucetich que podría ver la oportunidad si la directiva ve necesario cambiar al entrenador. El "Rey Midas" viene de un fracaso con Chivas pero la afición cree que es el indicado por saber jugar con plantillas caras como ya lo hizo con Rayados alguna vez.

De momento la directiva y Solari no piensan en la salida y se darán más tiempo para ver si los resultados llegan para poder salvar la temporada y darle una nueva oportunidad. El tiempo se acaba y una nueva derrota podría ser el final de su estancia en América.