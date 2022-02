Liga MX: "No podemos dar concesiones a ningún equipo"; Almada tras empate de Pachuca

El director técnico de Pachuca, Guillermo Almada, habló en conferencia de prensa al término del partido entre Tuzos y Gallos Blancos, donde se dijo inconforme por regalar el empate y las desatenciones que les hicieron recibir un gol tempranero.

"No podemos dar concesiones a ningún equipo. A cualquier equipo que nosotros no entramos con la fortaleza que debemos entrar, seguramente nos va a hacer pagar caro y entramos los primeros 10 minutos no todo lo concentrados que deberíamos y bueno, recibimos un gol y después reaccionamos", sostuvo el estratega del conjunto hidalguense.

Sobre el encuentro con Querétaro, el timonel resaltó que el juego de su equipo fue menor al de encuentros anteriores y remarcó el error que les costó recibir un gol tempranero.

Leer más: Premundial femenil de Concacaf se jugará en los dos estadios de Monterrey

"Las sensaciones del partido no son buenas. Sí, nos entregamos, pero no creo que hicimos un buen partido, sobre todo de lo que veníamos haciendo anteriormente. Faltó volumen de juego en algún momento, defender mejor en otros. Vamos a analizar un poco la causa, pero indudablemente intentamos la apertura en el primer tiempo, lo hicimos bien, a pesar de que no arrancamos bien, pero los primeros 10 minutos que nos costaron, allí recibimos goles, pero reaccionamos bien" detalló almada.

El trabajo de la semana, de cara al juego con las Águilas del América, se enfocara en evitar anotaciones al inicio del partido, independientemente del rival.

"No nos gusta recibir dos goles y seguimos alguna situación que le damos posibilidad muy buena a la delantera, como en este caso tenía Querétaro y seguramente lo va a tener América, así que debemos recuperar esa seguridad defensiva que nos acerca al triunfo y después de tener el volumen futbolístico que tuvimos por momentos en el primer tiempo", remarcó.

En el juego que se disputó el día del 29 aniversario del Hidalgo, los festejos se extendieron debido a la primera centena de juegos dirigidos por el uruguayo, en los cuales ha ganado 45, empatado 28 y perdido 27.

Leer más: Liga MX: "El grupo está bien, fuerte y ansioso" César Montes

"Es un orgullo, una Liga tan competitiva y que tanta hay tantos entrenadores de gran nivel. Para mí una de las ligas más competitivas del mundo. Así que es un aliciente para seguir trabajando, pero igualmente, como siempre digo, lo mejor está por venir", sentenció.