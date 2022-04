Liga MX: "No queríamos dos derrotas seguidas, los errores nos costaron goles"; Andrés Lillini

Guadalajara, Jalisco.- Pumas UNAM perdió contra Chivas de Guadalajara en el Estadio Akron y arriesga su presentación en el Grita México Clausura 2022 de la Liga MX al restar una jornada en la fase regular. Los felinos podrían descender fuera de repechaje al quedar estancado con 19 puntos y teniendo a rivales pisando los talones por asegurar un lugar en repechaje.

Andrés Lillini trató de alinear un equipo que no fuese vulnerable, pero su intentó lo hizo ver de esa forma, pues su equipo no pudo anular el efecto del Guadalajara y por consiguiente los errores acometidos provocaron que estuvieran abajo en el marcador desde primera instancia.

"Tuvimos dos malos partidos, no nos alcanzó, no pudimos contrarrestar la labor de los ataques del rival, hay que reconocer que no tuvimos oportunidades, nosotros cometemos errores y cayeron los goles, siempre el rival (Chivas) tomó la tendencia del partido", dijo el profesor de Pumas UNAM en conferencia de prensa.

El experimento de Intercalar a sus mejores hombres de cara a la final de la Liga de Campeones ha fallado y ante un 'resucitado' Guadalajara sufrieron su segunda derrota en lo que va de la semana y ante esta mala noche llegarán bajo presión para el partido del próximo miércoles contra Seattle Sounders.

Desde otro punto de vista el entrenador de Pumas (Lillini) aseguró que no limitó a sus jugadores en este partido, por supuesto que existió una intensidad diferente tras mantener en 'mente' la final de ida, aspecto que no le permitió imponer condiciones, pues el equipo que marcó la pauta fue Chivas.

Pumas perdió en Guadalajara

Jam media

"No administré energías, el rival nos superó, nos tenemos que recuperar de cara a lo que viene, que es importante para nosotros, no queríamos tener dos derrotas seguidas, queremos meternos a la liguilla, cada vez se torna más difícil, no supimos jugarle a Chivas, nuestros propios errores nos afectaron en el juego", comentó.

Para finalizar Andrés Lillini afirmó que su delantero, Juan Ignacio Dinneno, presentó una distensión en uno de los gemelos, por lo cual su recuperación se verá con el paso de los días, mantiene la fe que el goleador de la Concachampions estará para el miércoles por ser una pieza clave que genera mucho peligro al equipo contrario.

Pumas está contra las cuerdas

Jam media

Te recomendamos leer

"Juan Ignacio tiene una distensión en el gemelo, su recuperación va a ser día tras día, ojalá para el miércoles llegue porque lo necesitamos, él (Dinneno) está enfocado en eso, junto con los médicos y esperemos que el tiempo de recuperación en estos días nos ayude", concluyó Andrés Lillini.