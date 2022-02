Liga MX: ¡No se olvidan! Los malos recuerdos de Juan Ignacio Dinneno frente a Atlas

Guadalajara, Jalisco.- Juan Ignacio Dinneno entrará en consideración para Andrés Lillini en el partido de la jornada 6 del Grita México Clausura 2022 en contra del monarca Atlas de Guadalajara, rival que el rosarino mantiene recuerdos negativos dentro de la Liga MX.

El enfrentamiento actual que correspondió Atlas y Pumas fue la contienda en rondas de semifinales del Apertura 2021, en la cual 'Dinegol' anotó el gol del triunfo para los Capitalinos, sin embargo no sirvió de mucho puesto que los felinos se quedaron a orillas de la final por la posición en la tabla; Terminaron en un puesto menor a la Academia.

Aquella anotación que empujó Juan Dinneno tras el regaló del cafetero Camilo Vargas elevó las esperanzas del pueblo auriazul, empero el tiempo se consumió y no consiguieron el segundo que les diera la ventaja global por 2-1, en cambio otras acciones polémicas hicieron más cardíaca la resolución del juego.

En la recta final del cotejo un servicio al área lo trató de cabecear el argentino, sin embargo un duro codazo que acometió Anderson Santamaría hizo que cayera al césped. Dicha acción entró en controversia, pues el artillero empezó a sangrar de la nariz por fractura que requirió siete puntos de sutura y revisión al videoarbitraje que, al final, se denegó la pena máxima a favor de Pumas.

Juan Ignacio Dinneno recibió codazo

Jam media

Leer más: Liga Mx: Preocupante situación defensiva para las Águilas de Solari

Tras la decisión del silbante las redes sociales estuvieron en contra porque fue una acción evidente para señalar el punto fatídico, tanto que el propio Dinneno respondió al término del juego 'Que siga el show" período que otra vez estuvo involucrado en una acción que provocó su salida del partido

En los últimos minutos de la semifinal de vuelta Pumas se lanzó al ataque y cuando Juan Ignacio estuvo de espaldas para rematar de chilena realizó ese movimiento peligroso pero, accidentalmente, recetó al zaguero Jesús Angulo hasta quedar noqueado en el área; Dinneno salió expulsado por roja directa.

Horas más tarde no solo Juan Ignacio Dinneno se mostró molesto por las decisiones arbitrales sino también su esposa, quien escribió en una historia de Instagram la fortísima lesión que sufrió su esposo tras ese contacto flagrante que pudo cambiar el cierre de la eliminatoria.

Dinneno salió expulsado por golpe a Angulo

Jam media

"Te rompen la nariz de un codazo dentro del área y no es penal. No hay tarjeta, no hay nada, pero tiras una chilena de espaldas al arco y le pegas sin querer a un colega y te expulsan... Disimulen un poco, se nota demasiado", se leyó en su historia de redes.

Este domingo Pumas volverá al Jalisco con el objetivo de romper la racha positiva del campeón y conseguir su segundo triunfo al hilo. Por ahora Pumas es 6to con 9 dígitos, mientras que Atlas sigue como sublíder con 11 puntos logrados.

Leer más: Toluca tendrá dura prueba este domingo recibiendo al Cruz Azul