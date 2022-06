Liga MX: ¡No se va! Henry Martin es un jugador intransferible en el Club América

Mucho se ha hablado de la posible salida de Henry Martin del Club América para el siguiente torneo Apertura 2022 de la Liga MX, pero el mismo delantero mexicano rompió con los rumores en una entrevista para TUDN.

"Yo he hablado con el cuerpo técnico al saber que yo me quedaba aquí 10 días más, yo se los hice saber por el tema de si voy o no a tener algunos días libres y en todo momento me han contemplado. Estoy muy contento, agradecido porque cuenten conmigo", confirmó 'La Bomba' en entrevista con TUDN.

Con estas palabras del delantero mexicano, queda más que claro que el cuerpo técnico conformado por Fernando Ortiz, no tiene en la mente soltar al jugador a otro equipo por el momento.

Y es que en el torneo Clausura 2022, Henry Martin sufrió una baja considerable en su cuenta de goles y eso lo ponía como uno de los jugadores que podría salir del plantel azulcrema.

Henry Martín solo pudo anotar tres goles en ocho partidos jugados como titular en la fase regular y siete ocasiones entro de cambio con el América. El delantero sumo un total de 777 minutos jugados.

La directiva de las Águilas del América tiene en la mente dar salida a jugadores extranjeros y no mexicanos como lo es el caso de Henry Martin, un jugador de ataque que sirve mucho para lo que viene para Fernando Ortiz.

Te recomendamos leer

El candidato principal para salir del Club América por el momento es Federico Viñas, si es que la directiva decide sacar a uno de sus atacantes.