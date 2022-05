Liga MX: "No tenemos presión, disfrutamos volver a una final"; Hugo Nervo

Guadalajara, Jalisco.- Hugo Martín Nervo se presentó en rueda de prensa virtual antes de encarar el entrenamiento del Atlas en este martes con miras a la final de ida de la Liga MX, en su campeonato Grita x la Paz Clausura 2022 contra el líder Tuzos del Pachuca.

El argentino afirmó que en la Academia no existe presión previo a disputar su segunda final de manera consecutiva, sino que el grupo vive el momento y disfruta que regresarán a un instancia definitiva, la cual se tendrá que afrontar como la del año pasado cuando fueron campeones en el Estadio Jalisco.

"No tenemos presión, al contrario disfrutamos del momento, disfrutamos lo que hacemos y gozamos el poder jugar otra final bien merecida para esta gente. La fortaleza del conjunto es lo que lo llevó a jugar una segunda final y tenemos que continuar con esa fuerza grupal", declaró.

El zaguero reconoce que la defensiva del Atlas tendrá mucho trabajo en este primer partido de la final, pues Tuzos del Pachuca es la mejor ofensiva del torneo, por lo cual se tendrá que buscar una estrategia funcional que haga contrarrestar la entereza de los hombres en ataque del adversario.

Hugo Nervo bloquea el intento de González

Jam media

"Va a ser un duelo muy lindo en lo que respecta a nuestra zona defensiva y la ofensiva de Pachuca. Nosotros debemos estar muy atentos para contrarrestar la delantera rival. No hay nada en específico a tomar en cuenta, simplemente venir jugando como lo venimos haciendo estos partidos, atentos y concentrados", mencionó.

Por otro lado "Tincho" aseguró que no está al pendiente de cómo se siente individualmente, sino de manera grupal, el presente del equipo Atlista lo deja contento que espera que el nivel siga en línea recta para que las cosas vuelvan a suceder como en el torneo anterior.

Hugo Nervo lucha por el balón ante JJ Macías

Jam media

"Estoy viviendo un presente muy lindo, pero la verdad no me pongo a pensar en lo individual, miro las cosas a nivel equipo porque así es como llegamos a jugar dos finales en un año. Me deja contento el crecimiento de la institución, su presente y espero que siga por la misma línea porque realmente es una institución que lo merece". finalizó.