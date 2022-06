Liga MX: ¡No vendrá! David Medrano aseguró que Luuk de Jong no llegará a Toluca

Toluca, Estado de México.- Diablos Rojos del Toluca quiso romper el mercado de fichajes con la posible aparición del exjugador neerlandés del FC Barcelona, Luuk de Jong, quien entró en la prioridad del cuadro escarlata para disputar el Apertura 2022 de Liga MX, sin embargo todo quedó en una simple ilusión.

En los últimos días el delantero se había convertido en 'trendic topic' al ser casi un hecho que reforzaría a los 'Choriceros', pues la periodista de Fox Sports, Blanca Ríos, anunció que el futbolista, quien forma parte del Sevilla, habría dado el sí a los mexiquenses para venir a jugar en la Primera División de México.

Sin embargo esa supuesta respuesta se comenzó a tambalear, pues el jugador a pesar de realizar los trámites migratorios correspondientes, no tomó el vuelo para venir a México y dar cumplimiento al compromiso contraído tanto con el Toluca como con el Sevilla, se lee en un comunicado del club.

Asimismo, esta misma noche el periodista de TV Azteca, David Medrano, dio a conocer que Luuk de Jong tomó la decisión de descartar su llegada a los Diablos Rojos del Toluca, pese a que existe un contrato firmado por él y el combinado sevillano.

"Luuk de Jong no vendrá a Toluca, ya les informó el jugador a los choriceros que no vendrá a México. El problema es que Toluca tiene contrato firmado por el Sevilla y el propio jugador", se lee en su publicación de Twitter.

¿QUÉ PASARÁ CON LUUK DE JONG?

La carta del jugador de 31 años le pertenece al Sevilla, aunque de Jong jugó a préstamo con el cuadro blaugrana éste no hizo válida la opción de compra, así que volverá con los blanquirrojos donde no tiene cabida, pues Julen Lopetegui ya advirtió que no entra en su proyecto.

Para que Luuk de Jong pueda seguir en actividad lo único que necesita es salir, otra vez, a préstamo o en compra definitiva de los Nervionenses. De acuerdo al sitio Transfermartkt, su valor actual ronda los 4MDE, esto es, 86 milones 130 mil pesos mexicanos aproximadamente. Sevilla habría fijado su salida en 6MDE según MARCA.