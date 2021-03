Liga MX: Normas que se aplicarán dentro del Nou Camp para la fecha 11

Guanajuato.- La presencia de los aficionados en los Estadios de la Liga MX comienza a suscitarse en este Torneo Guard1anes Clausura 2021. El Nou Camp del CLub León será el sexto en reabrir sus puertas y lo hará el día lunes 15 de marzo en el juego de la jornada 11 recibiendo a los Rayos del Necaxa.

El grupo de La Fiera confirmó en la tarde de este domingo que obtuvieron el permiso por parte del Gobierno de Guanajuato y de las Autoridades Municipales, por el cual autorizaron que el recinto permitirá un aforo del 30% de la capacidad, dando prioridad a gente abonada como a dueños de palcos y plateas.

Ningún aficionado podrá adquirir algún boleto, sino que deberá de presentar su abono, ya sea físico o digital. Así como el León estipuló las reglas que se deben de respetar por medio de los fanáticos también anunció las normas que serán permitidas y prohibidas en el interior del escenario.

INDICACIONES PERMITIDAS EN EL ESTADIO NOU CAMP

1.- Presentar su "Fierabono" físico o digital vigente (Clausura 2020)

2.- Presentar su tarjeta vigente de palcos o plateas (2019-2020)

3.- Usar cubrebocas en todo instante

4.- Pasar por el filtro sanitario

5.- Acudir a la puerta de acceso correspondiente a su zona

6.- Ocupar solamente los asientos disponibles marcados en color verde

7.- Respetar la señalización

8.- Seguir todas las indicaciones del personal de Seguridad y Sanidad

RESTRICCIONES EN EL ESTADIO NOU CAMP

Afición de León volverá al Estadio Nou Camp

1.- No habrá venta de boletos ni asientos numerados

2.- No habrá ingreso de vehículos al Estacionamiento

3.- No podrán ingresar niños menores de 12 años y 1.20 m de estatura

4.- No ingresar con mochilas, bolsos, bebidas ni alimentos

5.- No ocupar los asientos bloqueados

6.- No habrá venta de alimentos y cerveza dentro del Estadio

7.- No fumar

Protocolo de Sanitización a las afueras del Nou Camp

El partido dará comienzo a las 21:00 horas. Las puertas del Estadio abrirán en punto de las 18:00 horas, donde la afición recibirá gel desinfectante y se le tomará la temperatura previo a su acceso al encuentro de la jornada 11, el León vs Rayos del Necaxa.