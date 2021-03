Liga MX: Normas que se aplicarán dentro del Olímpico Benito Juárez para la fecha 11

Ciudad Juárez, Chihuahua.- La celebración de la jornada 11 en la Liga MX se llevará a cabo este viernes 12 de marzo con el encuentro entre FC Juárez y los Pumas de la UNAM en el Estadio Olímpico Benito Juárez, contando con la presencia de los aficionados en el graderío.

De esta manera el recinto de los Bravos vivirá su segundo encuentro al hilo con un aforo limitante, por lo que el club de Chihuahua implementó las medidas sanitarias y las normas que se deberán de respetar por parte de los presentes, para evitar todo tipo de propagación de Covid-19.

A través de diversos videos publicados en la cuenta oficial de Twitter del FC Juárez se reconocieron las medidas de prevención, comezando desde el portar las mascarillas protectoras en todo momento y el mantener la sana distancia, entre espectadores.

Entre tanto, se brindará el uso del gel sanitizante y la venta de alimentos se hará llegar hasta los asientos de la gente, mientras que los asistentes deberán de permanecer en los mismos para evitar todo tipo de aglomeraciones, como el eludir el saludo de mano o beso.

Por otra parte, el club comunicó los protocolos pertinentes para evacuar el inmueble, comenzado por la zona de cancha de la parte superior a inferior y de lado izquierdo a derecho, de fila en fila. Cada persona en la tribuna deberá de esperar indicaciones del personal de seguridad para el desalojo correspondiente.

NORMAS QUE SERÁN IMPLEMENTADAS DENTRO DEL ESTADIO OLÍMPICO BENITO JUÁREZ

Aficionados en la tribuna del Estadio Olímpico Benito Juárez

1.- Uso obligatorio del cubrebocas.

2.- Evitar contacto físico.

3.- Respetar la sana distancia, mínimo 1.5 metros.

4.- No saludar de beso ni de mano.

5.- Uso del gel antibacterial.

6.- No tocarse el rostro .

7.- Realizar el estornudo de etiqueta.

8.- Evitar aglomeraciones.

9.- Evitar abandonar el asiento designado.

10.- Los alimentos y bebidas serán brindados en el lugar de los aficionados.

ACTOS PROHÍBIDOS DENTRO DEL ESTADIO OLÍMPICO BENITO JUÁREZ

1- Fumar.

2.- No portar mochilas.

3.- No ingresar con instrumentos musicales.

4.- No utilizar algún objeto de apoyo para los equipos.

5.- Permanecer de pie durante el encuentro.

6.- Evitar la distribución de algún objeto.

7.- Ingresar con algún alimento o bebida externa.

8.- Uso de armas, navajas, objetos punzocortantes o similares.

10.- Portar binoculares, videocámaras y cámaras profesonales..