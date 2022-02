Liga MX: "Nos volvió a pasar", Jesús Corona se dijo molesto por la derrota de último minuto de Cruz Azul

México.- La jornada 7 de la Liga MX terminó con una gran sorpresa y es que Santos, el único equipo que no había ganado en el torneo se llevó el duelo ante Cruz Azul quienes con un grave error en el último minuto permitieron el gol de la victoria del equipo rival. Esto ya se ha vuelto una costumbre en lo que va del Clausura 2022 y la máquina ya comienza a preocuparse pues sabe que perder puntos es critico para ellos y más cuando se da de la manera que se conoce como "Cruzazuleadas", algo que le pasó ante Monterrey y Necaxa donde les sacaron el partido en la parte final.

Tras el partido los protagonistas hablaron del resultado siendo Jesús Corona uno de los que se pararon en la zona mixta para dar su opinión en donde dejó claro que estaba muy molesto por como se dieron la cosas en el partido pues considera que no han aprendido a manejar los últimos minutos del juego ya que han sido donde han perdido puntos regalando algunos goles por falta de concentración.

Leer más: Chivas: Ricardo Peláez afirma que es necesario levantar la voz ante la pifias de los silbantes

"Estoy muy molesto con el resultado por como se dio, porque nos volvió a pasar lo de hace 15 días. Yo creo que debemos aprender de las cosas que dejamos de hacer y buscar mejorar en ese aspecto y saber cerrar los partidos", comentó el jugador. Así mismo aseguró que Cruz Azul hizo un buen partido ya que las oportunidades estuvieron pero no las concretaron, aún así no dejó de pensar que ese pequeño error al final les costó todo lo que habían preparado, "Te vas molesto porque vas preparando el partido y caemos en otro cerrar de los partidos y saber que no te puedes partir tanto y el equipo lo sufrió en los últimos minutos", comentó.

Cruz Azul liga segunda derrota en el Azteca en los últimos minutos | Foto: Jam Media

Como portero se dio el tiempo de elogiar a Carlos Acevedo quien tuvo una noche mágica con grandes atajadas, iniciando con 4 en una jugada de penal y algunas más del partido, "Carlos Acevedo salió en su momento, hay que reconocerlos y no solo fue el penal", comentó el arquero campeón de la Liga MX apenas hace un año. Ahora Cruz Azul deberá preparar el siguiente partido que será ante el equipo de Tigres a jugarse a media semana por lo que será rápido cambiar de mentalidad para buscar sumar una vez más en el torneo.

Leer más: Liga MX: Tigres buscará terminar racha sin victorias ante Cruz Azul en el Volcán

Con la derrota de Cruz Azul estos se quedaron en el lugar 4 con 13 puntos, se ha separado de los líderes como Puebla (17), Pachuca (16) y Tigres (16) su siguiente rival. La máquina tiene un récord de 4 ganados, 1 empate y 2 derrotas que han sido como locales y de la misma manera errores en los últimos minutos que la han costado puntos.