Liga MX: ¿Nuevo escandalo? Aseguran que Alexis Vega pidió la baja de Gael Sandoval en Chivas

Un nuevo rumor esta rondando en torneo a Chivas del Guadalajara y tiene que ver con la toma de decisiones de quien entra y quien sale de la plantilla previo al torneo Apertura 2022 de la Liga MX.

Y este rumor envuelve a su estrella principal del equipo, Alexis Vega, quien fue renovado en el torneo pasado con el Rebaño Sagrado y al parecer se siente con el derecho de opinar sobre quien se queda en el equipo que dirige Ricardo Cadena.

Según fuentes, fue él quien le pidió al cuerpo técnico encabezado por Ricardo Cadena que Walter Gael Sandoval no fuera registrado como refuerzo para el Torneo Apertura 2022, aunque no se ofrecieron mayores detalles de lo que motivó al delantero a solicitar esta situación.

De acuerdo a información del comentarista, Jerónimo Camberos de Jalisco TV y Radiograma, Vega se acercó a Cadena para expresarle su inconformidad en caso de que Sandoval permaneciera como uno de los futbolistas disponibles para el Apertura 2022, lo cual fue escuchado por el estratega quien no quiere desatar ninguna enemistad entre sus elementos y habría aceptado el comentario del goleador.

“Cadena quería a Gael, hay dos grupos en Chivas, el más fuerte, el de Alexis dijo que no. En ese sentido sí (los jugadores mandan). Alexis habló directamente con el técnico y le dijo no, no y no. Era la idea del cuerpo técnico que siguiera Gael”, fue parte de lo que comentó el comunicador en el programa Duro de Marcar, al mismo tiempo que lamentó este tipo de actitudes de Vega.

En otro tema, la misma fuente manifestó que Ricardo Peláez no sigue muy de acuerdo con la estancia de Ricardo Cadena en Chivas del Guadalajara y estaría esperando un error de el para correrlo del cargo.

“Ricardo Cadena sabe que hizo bien las cosas la temporada pasada y que su crédito está ahí, pero estando ahí el señor Peláez, va a estar esperando la primera (sic) como le hicieron a Vucetich y a Tena”.